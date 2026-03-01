logo
Bajka traje: Insinje strijelac za Peskaru nakon skoro 14 godina i više od 5000 dana!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Lorenco Insinje postigao prvi gol od povratka u Peskaru.

Lorenco Insinje Izvor: Marco Zac / Zuma Press / Profimedia

Bajka o Lorencu Insinjeu u dresu Peskare dobila je novo poglavlje. Iskusni golgeter se u utakmici protiv Palerma prvi put našao u startnoj postavi, trener Đorđo Gorgone mu je povjerio kapitensku traku, a 34-godišnji napadač odužio mu se na najbolji mogući način.

Kao u najljepšim bajkama, poslije 13 godina i devet mjeseci, odnosno 5041 dan, Insinje je ponovo postigao gol za Peskaru.

Nekadašnji kapiten Napolija, koji je za "delfine" igrao na pozajmici u sezoni 2011/12, strijelac za Peskaru posljednji put je bio na meču protiv Torina prije skoro 14 godina.

Sada je pogodio u duelu sa Palermom, u trećem meču od povratka u Peskaru, te tako najavio trijumf svog tima (2:1).

Peskara je posljednjeplasirani tim Serije B, ali dobre partije u posljednje vrijeme daju im nadu da mogu osigurati opstanak. Naročito ako Insinje dodatno proradi i uveća golgeterski učinak.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Serija B Peskara Lorenco Insinje

