Bajka traje: Insinje strijelac za Peskaru nakon skoro 14 godina i više od 5000 dana!

Lorenco Insinje postigao prvi gol od povratka u Peskaru.
Bajka o Lorencu Insinjeu u dresu Peskare dobila je novo poglavlje. Iskusni golgeter se u utakmici protiv Palerma prvi put našao u startnoj postavi, trener Đorđo Gorgone mu je povjerio kapitensku traku, a 34-godišnji napadač odužio mu se na najbolji mogući način.
Kao u najljepšim bajkama, poslije 13 godina i devet mjeseci, odnosno 5041 dan, Insinje je ponovo postigao gol za Peskaru.
Elogio al— DAZN Italia (@DAZN_IT)March 1, 2026
torna al con la maglia del Pescara 1️⃣4️⃣ anni dopo#Insigne#SerieBKT#DAZNBetClub#DAZNpic.twitter.com/NbgZbj7Vso
Nekadašnji kapiten Napolija, koji je za "delfine" igrao na pozajmici u sezoni 2011/12, strijelac za Peskaru posljednji put je bio na meču protiv Torina prije skoro 14 godina.
Sada je pogodio u duelu sa Palermom, u trećem meču od povratka u Peskaru, te tako najavio trijumf svog tima (2:1).
Peskara je posljednjeplasirani tim Serije B, ali dobre partije u posljednje vrijeme daju im nadu da mogu osigurati opstanak. Naročito ako Insinje dodatno proradi i uveća golgeterski učinak.
