Dva fudbalera Crvene zvezde na korak od odlaska s "Marakane"

Utisak je da će Zvezda na ljeto pretrpjeti brojne promjene, počevši od desne strane na kojoj se očekuju dva odlaska.

Crvena zvezda je završila misiju u Evropi i sada joj je cilj da osvoji dva domaća trofeja, a potom da na ljeto "skocka" novi tim koji će se okušati u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Biće dosta promjena u redovima crveno-bijelih i kako sada stvari stoje očekuje se odlazak dvojice igrača koji igraju po desnoj strani.

U pitanju su desni bek Seol, jedan od najboljih igrača Zvezde ove sezone, odnosno Jegor Prucev koji je probao ove zime da se nametne Dejanu Stankoviću, međutim vraćen je na pozajmicu u OFK Beograd gdje će dočekati i kraj ugovora.

Šta je sa Seolom?

Sjajni južnokorejski fudbaler Jung Vu Seol je prema informacijama inostranih medija na pragu odlaska u Bundesligu. Za sada postoji samo interesovanje za njega, ne i konkretna ponuda, a Zvezda očekuje da bi mogla da zaradi minimum 6 miliona evra od njega.

Prethodno se spominjalo interesovanje Ajntrahta iz Frankfurta koji je bio spreman da izdvoji nešto manje novca, ali s obzirom da je Seol zadržao formu, čak je i poboljšao, dok je pred njim i nastup na Mundijalu, jasno je da će cijena da poraste.

Ovaj 27-godišnji fudbaler je inače od 2024. u Zvezdi i ove sezone ima učinak od gola i šest asistencija na 37 nastupa.

Šta je sa Prucevim?

Što se tiče ruskog fudbalera, njemu je još zimus rečeno da je završio misiju u Crvenoj zvezdi pošto nije zadovoljio apetite novog trenera Dejana Stankovića, što je razljutilo njegovog oca. Prucev je potom vraćen u OFK Beograd u kome će igrati do kraja ove sezone, samim tim i ugovora, poslije čega se očekuje da pronađe novu sredinu.

Prucev je inače u Zvezdi od 2022. godine kada je iz Sočija stigao za 900 hiljada evra, a išao je dva puta na pozajmicu u Celje, koje nije imalo novca da ga otkupi.

Spominjalo se da je Vojvodina zainteresovana za njega, što ćemo vidjeti da li će važiti i od ljeta, do kada još može dosta toga da se promijeni kada je u pitanju karijera ruskog fudbalera, dok kao što je poznato i na "Karađorđu" nije potrebno mnogo da se okrenu planovi.

