"Očekivali smo da dobijemo bilo kako": U Zvezdi su znali šta ih čeka u Kragujevcu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je bila svjesna da je došlo do emotivnog pražnjenja poslije poraza od Lila tako da je u Kragujevcu najvažnije bilo upisati tri boda - bilo kako. To su na kraju i ostvarili igrači Zvezde.

Nenad Sakić izjava poslije pobjede Crvene zvezde protiv Radničkog Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda je pobijedila Radnički u Kragujevcu 2:0 (1:0) i tako je povećala prednost u odnosu na Partizan na čak sedam bodova, iako je na pauzu otišla sa bodom manje. Zvezda zaista igra odlično ovog proljeća od dolaska Dejana Stankovića, motivisanije djeluju igrači nego što je to bilo jesenas, pa je tako i ovoga puta ostvarena laka i ubjedljiva pobjeda.

Tri boda donijeli su Vasilije Kostov i Džej Enem, a Dejan Stanković poslije meča nije dao izjavu za TV Arena Sport, nego je to učinio njegov pomoćnik Nenad Sakić.

"Mislim da smo zasluženo dobili, ono što smo očekivali od igrača je da pokažu karakter, da dobijemo bilo kako ovu utakmicu, znali smo da neće biti lako jer je Radnički jedna čvrsta ekipa. Bilo je emotivnog pražnjenja u ove tri utakmice i igrači su pokazali da imaju karakter. Zasluženo smo pobijedili i nastavljamo borbu za trofej", rekao je Sakić poslije utakmice na "Čika Dači" koja je bila četvrta u posljednjih deset dana za crveno-bijele.

Što se tiče Radničkog, ovo mu je četvrta uzastopna utakmica na kojoj nije pobijedio, pa mu u preostala četiri kola preostaje borba za plasman u "gornji dom" tabele.

"Dejan Stanković je promijenio malo sastav, prvi gol nas je poremetio, slabo smo ušli u utakmicu i prvo poluvrijeme nismo bili baš najbolji. Imali smo četiri-pet situacija, ali Zvezda je kvalitetna i kažnjava takve stvari", zaključio je Božidar Bandović poslije poraza u Kragujevcu.

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Radnički 1923 Kragujevac Superliga Srbije

