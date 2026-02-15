Haos na stadionu gdje je Zvezda ispisala istoriju: Navijači provalili u VIP zonu i "lovili" predsjednika!

Nezadovoljstvo navijača Barija eskaliralo nakon još jednog neuspjeha.

Izvor: Twitter/Barras_LATAM/printscreen

Ekipa Barija u sve težem je položaju kada je opstanak u Seriji B, a u nedjelju je doživjela novi neuspjeh – treći poraz u posljednje četiri utakmice.

Da stvar bude gora, fudbaleri Barija doživjeli su poraz 2:1 od Sudtirola na svom stadionu „Sveti Nikola“, mjestu gdje je Crvena zvezda 1991. godine postala prvak Evrope.

Poslije poraza nezadovoljstvo navijača Barija koje traje već duže vrijeme je eskaliralo, pa su su oni naratoborniji željeli da se obračunaju sa upravom, ali i da ekipi poruče šta misle o njihovim rezultatima.

Prema navodima italijanskih medija poslije nedjeljnog poraza vladalo je pravo opsadno stanje oko i na stadiona „Sveti Nikola“. Dio navijača protestovao je ispred ulaza broj 1, dio je želio da se probije na centralni dio stadiona, a dio njih se uputio ka izlazu sa stadiona koji koriste igrači Barija. Tamo je, prema nezvaničnim informacijama, došlo do verbalnog sukoba sa sportskim direktorom Valerijom Di Ćezareom, ali on nije jedini na koga su se okomili bijesni navijači.

Dio navijača uspio je da provali vrata ka VIP sektoru i uđe u ovaj dio stadiona, a namjera je bila da se obračunaju sa predsjednikom kluba Luiđijem De Laurentisom, sa kojim su već duže vrijeme "u ratu".

Tras una nueva derrota, los Ultras del Bari rompieron la puerta que separaba la tribuna de los palcos VIP, y trataron de ir a buscar al presidente del club, Luigi De Laurentiis, para darle un "cálido agradecimiento".pic.twitter.com/lhNOUgLTLp — BARRAS DEL MUNDO ⚽ (@Barras_LATAM)February 15, 2026

Za sada nema informacija da li su i uspjeli u tome, ali je očigledno da je situacija u Bariju dosegla tačku ključanja.