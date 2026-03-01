logo
"O alternativama ne razmišljam": Italijan nema namjeru da dolazi u Zvezdu?

"O alternativama ne razmišljam": Italijan nema namjeru da dolazi u Zvezdu?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Italijanski centar Luiđi Suigo (19, 220 cm) izgleda da ne želi u Crvenu zvezdu uprkos interesovanju.

Italijanski košarkaš Luiđi Suigo ne želi u Crvenu zvezdu Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Italijanski košarkaš Luiđi Suigo spominjao se prethodnih dana kao potencijalno pojačanje Crvene zvezde za narednu sezonu, posebno nakon što je impresionirao na Kupu Radivoja Koraća. Ipak, čini se da od toga neće biti ništa, pošto Suigo ima savim drugačije planove.

Talentovani centar Mege razmišlja samo o igranju u NBA ligi, tako da mu je plan da se prijavi već ovog ljeta, ako naravno to procijeni u dogovoru sa svojim agentom.

"Pripremam se za budućnost na draftu, ako nastavim vrijedno da radim, možda to bude već sljedeći draft...", rekao je Luiđi Suigo u intervjuu za italijanski list "Korijere delo Sport" koji se interesovao oko njegovo napretka u dresu Mege: "Oduvijek sam imao SAD u glavi, o alternativama i ne razmišljam."

Iz ovoga može da se vidi da Italijan, koji je rođen 2007. godine, planira da mu Mega bude samo odskočna daska i nije previše zainteresovan da razvija svoju karijeru u Evropi.

Kako je igrao Luiđi Suigo ove sezone?

Pojačanje iz Olimpije Milano igra toplo-hladno čitave sezone u ABA ligi. U prosjeku na terenu provodi oko 18 minuta, a bilježi 8,2 poena, 5,2 skokova i 1,1 blokadu.

Odličnu partiju imao je upravo protiv Zvezde u finalu Kupa Radivoja Koraća kada je ubacio 23 poena, uz osam skokova. U polufinalu je Partizanu dao 14 i pokazao da može da igra protiv evroligaških timova, dok je posebno impresivan bio njegov šut za tri poena.

