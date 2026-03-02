logo
Jokiću nedostajala jedna asistencija za tripl-dabl, ali Denver ipak poražen

Jokiću nedostajala jedna asistencija za tripl-dabl, ali Denver ipak poražen

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Denver je izgubio 117:108 od Minesote, uprkos odličnoj partiji Nikole Jokića.

Denver izgubio od Minesote Izvor: AP Photo/David Zalubowski

Denver je u lošoj formi i to smo vidjeli i sinoć kada je pred svojim navijačima izgubio derbi Zapada od Minesote 117:108. Utisak je da su Nagetsi sve vrijeme bili u zaostatku, jurili su protivnika, a kada bi se i približili - Nikola Jokić je morao na klupu, malo da ipak odmori, pa kada bi se vratio na parket čekala bi ga nova potjera za minusom.

Na kraju nismo vidjeli ni dramu, pošto su "vukovi" odbili sve napade Nagetsa i natjerali trenera Adelmana da i prije posljednjeg minuta igre "isprazni" klupu i na teren pošalje igrače koji su proveli manje vremena na parketu.

Na kraju, Jokiću je falila jedna asistencija za novi tripl-dabl. Imao je 35 poena, 13 skokova i devet asistencija, a šutirao je 15/26 iz igre, dok je imao pet izgubljenih lopti. S njim u igri Denver je inače imao "plus četiri", a izgubio je devet razlike, što dovoljno govori koliko bez njega ništa ne mogu i s pravom će se zapitati: "S kim ja igram?"

Jedini koji ga je koliko-toliko pratio je Džamal Marej koji je dao 25 poena (većinu u drugom deijlu), Tim Hardavej je imao 17, a Kristijan Braun 15. Kem Džonson se nije upisao u strijelce, a još se i povrijedio.

S druge strane kod Vulvsa je bilo više raspoloženih igrača i predvodio ih je Entoni Edvards sa 21 poenom.

Tagovi

Denver Minesota košarka NBA liga Nikola Jokić

