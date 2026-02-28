Dejvid Adelman je poručio Oklahoma Tanderu da neće uplašiti Nikolu Jokića i da će on nastaviti da se brani od napada.

Izvor: Youtube/ Denver Nuggets/Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Konačno smo dobili i prve reakcije na haos koji se desio na meču Oklahome i Denvera. Na sjajnoj utakmici koju je na kraju dobila ekipa Tandera u produžetku Lu Dort je prljavo udario Nikolu Jokića i to je pokrenulo lavinu reakcija.

Prvo je Nikola sam krenuo na Dorta i cijeli tim Oklahome iznerviran onim što se desilo, pa su sudije gledale snimak i izbacile Kanađanina sa utakmice. Nakon toga su NBA legende Šekil O'Nil i Čarls Barkli reagovali na ova dešavanja, a sada se oglasio Dejvid Adelman. Trener Denvera je rekao da je njegov tim očekivao fizički intenzivnu utakmicu.

"Očekivali smo ovo. Ova dva tima se dobro znaju, igrali smo plej-of seriju od sedam utakmica. igramo četiri puta godišnje.

Moram ponovo da pogledam šta se desilo sa Dortom. Rekli su mi da je potez izgledao pokvareno, ali ja to nisam mogao da vidim. Sudije su vidjele i Nikola je naravno reagovao na to. Bila je ovo emotivna utakmica", istakao je on na početku.

Ne sudi se isto...

Vidi opis "Igramo za 10 dana i Nikola će uraditi isto": Trener Denvera objasnio zašto je Jokić sam krenuo na petoricu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ Chaz NBA/Printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube/ Chaz NBA/Printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube/ Chaz NBA/Printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube/ Chaz NBA/Printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube/ Chaz NBA/Printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/ Chaz NBA/Printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube/ Chaz NBA/Printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Pitali su ga američki novinari i zašto smatra da je Nikola Jokić tako reagovao, a trener Nagetsa ponudio je svoju verziju događaja.

"Reći ću ovo, mislim da je on frustriran jer se nekada sudi drugačije na ostatku terena i ispod koša. Mislim da je reagovao na ono što je urađeno njemu. On se neće uplašiti, neće to biti njegova reakcija. On je takmičarski nastrojen i kada budemo opet igrali sa njima za desetak dana biće isto tako. To je dio igre. Što si bliže obruču, drugačije se sudi visokima. Mora da reaguje na pravi način na to, da se koncentriše i završi akciju. Sa Dortovim potezom je to diglo reakciju na viši nivo", zaključio je on.