Šek i Barkli gledali kako Jokić kreće sam na petoricu: "Uradio je pravu stvar, pokazao da se ne šali"

Šekil O'Nil i Čarls Barkli su istakli da podržavaju Nikolu Jokića u njegovoj odluci da pokaže zube provokatoru Luu Dortu.

Izvor: X/@JB_DenverSports/Youtube/ Chaz NBA/Printscreen

Nikola Jokić je imao tripl-dabl na meču sa Oklahomom, ali niko ne priča o košarci. Svi pričaju o prljavom udarcu Lua Dorta koji je iznervirao inače mirnog Somborca i natjerao ga da krene u pravi obračun nasred utakmice.

Kada je dobio udarac, Jokić je krenuo na Dorta čim je ustao sa parketa, a onda je sam krenuo i na kompletnu petorku Oklahome. Petorica su morala da ga drže da bi se smirio, a to je oduševilo NBA legende. Šekil O'Nil i Čarls Barkli podržali su ovaj potez Jokića:

Šta su rekli Šek i Barkli?

Prvi se oglasio Šekil O'Nil koji je rekao da je Jokiću zbog nedavnog oporavka od povrede sigurno bilo još stresnije kada ga je na kvarno dočekao defanzivni specijalac ekipe Oklahome.

"Prvo što ti pada na pamet kada te neko udari na kvarno je: 'Hej, mogao si da me povrijediš.' Tako da je on reagovao na pravi način. Dovoljno je pametan da nikoga ne udari, ali da ima taj bijesan pogled da im pokaže da se ne šali. Uradio je pravu stvar", rekao je Šek, a onda dodao da se ipak ne slaže sa odlukom sudija: "Ovo nije za isključenje, ovo je udarac srednjeg intenziteta. Svako malo te neko tako zakači. Ne pustiš igrača samo da pređe."

Right…it’s ONLY Denver fans who think Jokic didn’t throw a punch. Or, maybe it’s just OKC fans that think he did.



“(Jokic) was smart enough to NOT throw punches”.pic.twitter.com/QJFurOnCzQ — JB Denver Sports |-/ (@JB_DenverSports)February 28, 2026

Odmah se tu ubacio Čarls Barkli. Jedan od najboljih krilnih centara ikada i morao je da stane u odbranu sudijske odluke da se izbaci Lugenc Dort.

"Ne slažem se sa Šekom oko ovoga.Ne smeta mi da zakačiš nekoga, ali on je udario čovjeka. Vjerujem da je normalno da nekoga zakačiš, ali Jokić je osjetljiv. Kada se povrijediš, a neko udari nešto prljavo... Jokić je dugo bio van terena, pa iako svi dobijamo slučajne udarce, kada se povrijediš i ovo se desi dignu ti se antene", vrlo je plastičan bio Barkli.