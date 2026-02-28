logo
Nastavlja se Prva liga RS: Laktaši i BSK vode bitku za titulu, prijete im Leotar i Zvijezda 09

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Nakon tromjesečne pauze, utakmicama 18. kola biće nastavljena sezona u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske.

FK Laktaši, fudbaleri Laktaša Izvor: Promo/FK Laktaši

Zimski odmor završen je za prvoligaše Republike Srpske, koji će nakon tromjesečne pauze ovog vikenda na teren.

utakmicama 18. kola biće nastavljena sezona u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske, u kojoj za vrh pretenduju prvoplasirani Laktaši i drugoplasirani BSK, dok bi planove mogli da im pokvare Leotar i Zvijezda 09, koji su pauzu u prvenstvu dočekali na trećoj, odnosno četvrtoj poziciji.

U prvom proljećnom kolu Banjalučani će biti slobodni, tako da će tim Slobodana Starčevića na gostovanju Famosu imati priliku da uveća prednost na čelu tabele, koja trenutno iznosi dva boda.

Leotar će, u duelu sa Romanijom, imati šansu da BSK-u priđe na tri boda, dok će Zvijezda 09 u ovom kolu ugostiti Sutjesku, ekipu koja je na tabeli odmah ispod tima iz Etno-sela Stanišići.

U borbi za opstanak važan meč igraju Vlasenica i Drina, Omarska će dočekati Slaviju, dok je duel u Nevesinju između Veleža i Kozare odgođen na zahtjev domaćina.

M:TEL PRVA LIGA RS - 18. KOLO:

Subota:

Zvijezda 09 - Sutjeska (13.00)
Leotar - Romanija (14.00)
Vlasenica - Drina
Famos - Laktaši

Nedjelja:

Omarska - Slavija (14.00)

Odgođeno:

Velež - Kozara



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Prva liga RS FK Laktaši FK BSK

