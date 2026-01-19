logo
Leotar počeo pripreme, cilj jasan - povratak u Premijer ligu BiH

Bojan Jakovljević
Trebinjci žele šampionsku titulu.

Davor Berber Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Fudbaleri trebinjskog Leotara počeli su pripreme za proljećni dio sezone u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske sa ciljem da osvoje titulu i izbore povratak u premijerligaško društvo.

Šef stručnog štaba Davor Berber izvršio je prozivku na "Policama", te upoznao igrače sa planom priprema. U planu je šest sedmica intenzivnog rada, ukupno 40 treninga, uz osam kontrolnih mečeva.

Na prozivci se pojavilo samo 17 fudbalera, nekoliko igrača je na probi, a tu je i sedam junior koji će raditi sa prvim timom. "Plavo-bijele" ove zime napustila su petorica igrača.

"Nadamo se da će ovaj pripremni period proći bez povreda i da ćemo se dobro pripremiti za nastavak takmičenja. U njemu imamo osam prvenstvenih utakmica da završimo regularnu ligu i da uđemo u tih pet utakmica u plej-ofu da budemo prvi i da uđemo u Premijer ligu. To su nam planovi", poručio je šef stručnog štaba Trebinjaca.

Prvi šampion BiH jesenji dio sezone okončao je na trećem mjestu sa 27 bodova, šest manje od prvoplasiranih Laktaša i tri iza BSK-a, koji je na drugom mjestu.

U prvom proljećnom kolu Leotar će krajem februara ugostiti paljansku Romaniju.

FK Leotar Trebinje Prva liga RS pripreme

