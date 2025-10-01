Virus "pokosio" fudbalere Majevice, odgođen meč Kupa RS protiv Leotara

Na zahtjev drugoligaša iz Lopare, odgođen je susret osmine finala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić".

Izvor: Promo/FK Majevica Lopare

Radnik iz Bijeljine postao je prvi učesnik četvrtfinala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić", a danas bi trebalo da budu odigrani još neki mečevi osmine finala.

Ipak, jedan susret neće se igrati u predviđenom terminu. Duel Majevica - Leotar odgođen je na zahtjev drugoligaša iz Lopara, a sve zbog virusa koji je "pokosio" igrače ovog tima.

"FK Majevica odgodiće svoje utakmice protiv Leotara u kupu RS i protiv Gubera iz Srebrenice koja bi trebalo da se igra za vikend u okviru sedmog kola Druge lige Istok. Razlog odgađanja utakmice je stomačni virus koji je zahvatio više od pola tima Majevice.

FK Majevica se zahvaljuje FK Leotar iz Trebinja i FK Guber iz Srebrenice što su nam izašli u susret i imali razumijevanja za zdravstvenu situaciju koja je trenutno unutar našeg tima.

Termini odigravanja utakmica biće naknadno odredjeni, o čemu će naša fudbalska javnost biti blagovremeno obavještena", saopšteno je iz Majevice.

Takođe, odgođena je i utakmica Sutjeska - Sloga, dok će Guber i Rudar Prijedor igrati 8. oktobra.

KUP RS - OSMINA FINALA:

Srijeda, 15 časova:

TESLIĆ: Proleter - Zvijezda 09

ŠAMAC: Borac (Š) - Borac (BL)

KRUPA NA VRBASU: BSK - Laktaši

PRNJAVOR: Ljubić - Kozara

Odigrano u utorak:

8. oktobra:

SREBRENICA: Guber - Rudar Prijedor

Odgođeno: