Virus "pokosio" fudbalere Majevice, odgođen meč Kupa RS protiv Leotara

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Na zahtjev drugoligaša iz Lopare, odgođen je susret osmine finala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić".

FK Majevica Lopare Izvor: Promo/FK Majevica Lopare

Radnik iz Bijeljine postao je prvi učesnik četvrtfinala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić", a danas bi trebalo da budu odigrani još neki mečevi osmine finala.

Ipak, jedan susret neće se igrati u predviđenom terminu. Duel Majevica - Leotar odgođen je na zahtjev drugoligaša iz Lopara, a sve zbog virusa koji je "pokosio" igrače ovog tima.

"FK Majevica odgodiće svoje utakmice protiv Leotara u kupu RS i protiv Gubera iz Srebrenice koja bi trebalo da se igra za vikend u okviru sedmog kola Druge lige Istok. Razlog odgađanja utakmice je stomačni virus koji je zahvatio više od pola tima Majevice.

FK Majevica se zahvaljuje FK Leotar iz Trebinja i FK Guber iz Srebrenice što su nam izašli u susret i imali razumijevanja za zdravstvenu situaciju koja je trenutno unutar našeg tima.

Termini odigravanja utakmica biće naknadno odredjeni, o čemu će naša fudbalska javnost biti blagovremeno obavještena", saopšteno je iz Majevice.

Takođe, odgođena je i utakmica Sutjeska - Sloga, dok će Guber i Rudar Prijedor igrati 8. oktobra.

KUP RS - OSMINA FINALA:

Srijeda, 15 časova:

  • TESLIĆ: Proleter - Zvijezda 09
  • ŠAMAC: Borac (Š) - Borac (BL)
  • KRUPA NA VRBASU: BSK - Laktaši
  • PRNJAVOR: Ljubić - Kozara

Odigrano u utorak:

8. oktobra:

  • SREBRENICA: Guber - Rudar Prijedor

Odgođeno:

  • LOPARE: Majevica - Leotar
  • FOČA: Sutjeska - Sloga

Tagovi

Kup RS FK Leotar Trebinje FK Majevica Lopare

