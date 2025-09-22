U motelu Internacional ozvaničen početak Kupa: Na današnji dan 1993. obavljen prvi fudbalski žrijeb u RS! (FOTO)

Prije 32 godine fudbalski radnici širom Republike Srpske okupili su se u banjalučkom motelu "Internacional" kako bi ozvaničili početak prvog takmičenja pod okriljem FS RS.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Fudbalski savez Republike Srpske osnovan je petog septembra 1992. godine, na svečanoj ceremoniji u banjalučkom Banskom dvoru.

Prvo takmičenje pod okriljem ovog saveza startovalo je nešto više od godinu dana kasnije. Sa prvim danima oktobra 1993. godine, započelo je takmičenje u prvom Kupu RS ikad, a žrijeb parova obavljen je na današnji dan prije 32 godine!

Naime, 22. septembar 1993. godine datum je kada je počela da se ispisuje jedna od stranica sportske istorije u Republici Srpskoj. Tog dana je u banjalučkom motelu "Internacional" održan prvi fudbalski žrijeb u RS ikad, a za nastup u premijernom Kupu pod okriljem FS RS prijavilo se 111 klubova!

Takmičenje se, s obzirom na situaciju koja je tada vladala u Republici Srpskoj, odvijalo po regijama. Najviše klubova, 48, dolazilo je iz Krajine, dok su Sarajevsko-romanijsku oblast predstavljala 32 tima.

Semberija i Birač zajedno su brojali 19 klubova, a Posavina i Istočna Hercegovina po 6.

Žrijebali su se prvo timovi iz Istočne Hercegovine, pa je tako Leotar - Sutjeska prvi izvučeni par Kupa Republike Srpske ikad.

Prve utakmice Kupa RS igrale su se 3. oktobra, a takmičenje je trajalo do 26. juna 1994. godine.

Finalnu utakmicu, na banjalučkom Gradskom stadionu, odigrali su Kozara (Gradiška) i Sloga (Doboj). Trofej je završio u rukama tima iz Gradiške, koji je nakon 0:0 u "regularnom" vremenu došao do trijumfa boljim izvođenjem jedanaesteraca (7:6).

MOTEL "INTERNACIONAL" DANAS JE RUINA

Izgrađen 1972. godine, banjalučki hotel "Internacional" danas je ruina. Odavno je zatvoren, napušten i zapušten, a na toj lokaciji trebalo je da bude izgrađen savremeni hotelski kompleks.

Jedna špediterska kompanija iz Banjaluke kupila je prije desetak godina motel od istoimene firme za, kako je tada navedeno, 1.1 miliona evra. Najavljeni su tada kapitalni projekti na toj lokaciji, odnosno izgradnja hotela sa pet zvjezdica, koji bi sadržavao bazene, velnes i spa centar, kongresnu salu...

Radovi, međutim, nikad nisu počeli...

(mondo.ba)