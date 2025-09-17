Radnik težim putem do osmine finala Kupa Republike Srpske!

Jedan od rekordera po broju trofeja uknjižio trijumf u Zvorniku i plasirao se u osminu finala Kupa "Dr Milan Jelić".

Izvor: FK Radnik Bijeljina

Fudbaleri Radnika morali su da idu težim putem do mjesta u osmini finala Kupa Republike Srpske.

Klub koji uz Borac ima sedam trofeja u kup-takmičenju FS RS dva puta je bio u prednosti protiv Drine u Zvorniku. Domaći tim je uspijevao da nadoknadi zaostatak, ali je na kraju treće vođstvo Bijeljinaca bilo presudno u ovom duelu.

Prvi put je Radnik došao do vođstva u 16. minutu, kada je domaću mrežu zatresao Emanuel Črnko, ali je samo šest minuta kasnije na taj pogodak odgovorio Petar Zuber.

Novi kapital gostima omogućio je Aleksandar Vasić u 34. minutu, a na snazi je bio do 64. minuta, kada je drugi pogodak za Zvorničane postigao Andrija Lošić. Ipak, samo šest minuta kasnije Marko Čubrilo je matirao iranskog golmana Araša Šargija i odveo svoj tim među 16 najboljih timova.

(mondo.ba)