Čavić sa dva gola riješio "utakmicu decenije"! Borac rutinski pobijedio Bratstvo u Kozincima!

Čavić sa dva gola riješio "utakmicu decenije"! Borac rutinski pobijedio Bratstvo u Kozincima!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Banjalučki Borac ubjedljivim trijumfom protiv Bratstva u Kozincima započeo odbranu trofeja u Kupu Republike Srpske.

Kup RS Borac pobijedio VBratstvo Kozinci 4-0 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su Bratstvo iz Kozinaca sa ubjedljivih 4:0 i tako započeli odbranu trofeja u Kupu Republike Srpske.

Duel prvog kola koji je domaćin najavio kao „utakmicu decenije", isprativši to prigodnom memorijabilijom u vidu navijačkog šala izrađenog specijalno za ovu utakmicu, bio je lak posao za vicešampiona BIH.

Vinko Marinović je u srijedu izveo kombinovani sastav u kojem su se našlo dosta igrača koji imaju manju minutažu, ali publika u Kozincima imala je priliku da vidi i neke od standardnih prvotimaca koji su prošle sezone oduševili nastupima u Evropi.

Borac je poveo već u 9. minutu golom Karla Perića iz jedanaesterca, a do kraja prvog poluvremena nismo vidjeli golove, iako je bilo nekoliko šansi, uglavnom pred golom domaćina.

Mnogo sadržajnije bilo je drugo poluvrijeme u kojem smo vidjeli tri pogotka i pogođenu prečku.

Nakon što je Stefan Marčetić pogodio prečku, a još mlađi Siniša Ristić propustio priliku da se upiše u strijelce poslavši loptu nekoliko centimetara preko gola duel u Kozincima riješio je David Čavić.

Igrao se 83. minut kada je Hiroš, koji je ušao s klupe, izveo slobodan udarac sa 25 metara, a Čavić nakon odbrane golmana poslao loptu u suprotni ugao za 2:0.

Samo tri minuta kasnije Čavić je povisio na 3:0, da bi ubjedljiv trijumf ovjerio pomenuti Ristić postigavši svoj prvenac za seniorski tim Borca. Fudbaleri Bratstva u 90. minutu izgubili su loptu na centru, Marčetić je povukao, a onda odigrao za Ristića koji je pogodio za 4:0.

Mogli su domaćini u međuvremenu do počasnog gola, međutim, istakao se Srđan Modić odbranivši dobar udarac Nemanje Petrovića.

Tagovi

FK Borac Kup RS fudbal David Čavić

