Zvezda hoće da ga proda, a on se bruka! Nestvaran promašaj Milsona!

Fudbaler Crvene zvezde propisno se obrukao na meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Crvena Zvezda pokušava da se riješi viška fudbalera, pa su nedavno Felisio Milson i Omri Glazer ponuđeni Makabiju iz Tel Aviva. Iako prelazni rok u Izraelu traje do 22. septembra od transfera najvjerovatnije neće biti ništa s obzirom da se u Makabiju nisu odlučili za kupovinu prije isteka roka za prijavu igrača za Ligu Evrope.

Ljetni prelazni rok u pojedinim zemljama i dalje traje, ali svakim danom polako se zatvara sve više opcija, pa je vrlo upitno da li će crveno-bijeli uspjeti da prodaju brzonogog krilnog fudbalera iz Angole kojeg su platili čak pet miliona evra, a onda vrlo brzo shvatili da taj novac neće moći da vrate.

Da stvar bude gora, ni Milson se nije proslavio u reprezentativnokm prozoru tokom kojeg je nastupao za Angolu u kvalifikacijama za Cjetsko prvenstvo.

I ne samo da se nije proslavio, već se propisno obrukao na utakmici protiv Mauricijusa. Milson je odigrao svih 90 minuta u pobjedi Angole 3:1, ali je propustio ogromnu priliku da trijumf učini još ubjedljivijim.

Igrao sa 69. minut kada je Milson "zalomio" sa lijevog krila u sredinu, nanizao nekoliko protivničkih igrača, a onda kada su svi već loptu vidjeli u mrežu poslau ju preko gola.

