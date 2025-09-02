Saznajemo: Zvezda ponudila dvojicu igrača Makabiju!

Crvena zvezda ponudila je dvojicu svojih fudbalera Makabiju iz Tel Aviva, ali za sada nije naročito izvjesno da će Omri Glazer i Felisio Milson završiti kod Žarka Lazetića.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda dovela je Tomasa Hendela i to će biti njeno posljednje pojačanje ove sezone, međutim i dalje nije završena priča kada su odlasci u pitanju. U Zvezdi će pokušati da se "odbrane" od napada na Šerifa Endiaja, koji je blizu selidbe u Aziju, dok s druge strane postoji i grupa fudbalera koje na "Marakani" pokušavaju da prodaju, a ne mogu.

Ako izuzmemo one manje tržišne vrijednosti, Crvena zvezda pokušava da do kraja ljetnog prelaznog roka proda Felisija Milsona i Omrija Glazera, pa čak i na popustu kako bi popunila budžet u kome nedostaje novac od Lige šampiona.

Kako saznajemo, Crvena zvezda pokušava da ih proda u toku današnjeg dana i ponudila je obojicu Makabiju iz Tel Avivu.

Šta se dešava sa Milsonom?

Crvena zvezda je ljetos brzonogog krilnog fudbalera iz Angole platila čak pet miliona evra i vrlo brzo postalo je jasno da taj novac neće moći da vrati. Milson se nije dobro uklopio u Zvezdi, povremeno tek zablista, dok je utisak da njegove navike u odbrani nisu nikako po ukusu trenera Vladana Milojevića koji ga je "šaltao" s desna na lijevo i obrnuto ove sezone.

Zato je Zvezda ponudila Milsona za 3,5 miliona evra Makabiju iz Tel Aviva, međutim Izraelci još nisu rekli "da". Žarko Lazetić i njegov tim traže pojačanja za Ligu Evrope i rok za registrovanje ističe večeras u ponoć.

Umjesto povratnika Milsona, i to za tri puta manje novca, Makabi je naciljao Helija Varelu iz Genta i zato posao "visi".

Šta se dešava sa Glazerom?

Kao i u slučaju Milsona, kod Glazera je takođe u igri Makabi iz Tel Aviva. Glazer je ponuđen Izraelcima i objašnjeno mu je da na njega u Zvezdi više ne računaju pošto je prvi golman sad Mateus Magaljaeš, dok su tu takođe i Ivan Guteša i talentovani Savo Radanović.

Zvezda traži 1,5 miliona evra, a problem je visoka plata koju Glazer ima u Zvezdi (900 hiljada evra godišnje). Upravo zbog nje jasno je da Zvezda mora da rastereti budžet jer ne može toliko da plaća drugog golmana.

Podsjetimo, prethodno je Glazer igrao za Hapoel Berševu i Makabi Haifu, kada ga je pozvao Barak Bahar u Zvezdu.

Šta ako Zvezda ne proda Milsona i Glazera?

Ljetni prelazni rok je zatvoren u najjačim ligama Evrope, ali ima i dalje onih kod kojih je dozvoljen prelazak fudbalera. Tako je za Zvezdu dobar znak da još danas može da prodaje u Holandiju, a u Belgiju, Poljsku, Češku, Švajcarsku i Kipar još sedam dana. Sve atraktivnije tržište Saudijske Arabije biće angažovano još devet dana i to je vjerovatno krajnji rok kada može da ode Šerif Endiaj, dok je u Turskoj, Grčkoj i Rusiji to dan duže.

U Izraelu je ljetni prelazni rok otvoren još 20 dana, ali je teško očekivati da će Makabi kupiti Milsona i Glazera nakon utorka u ponoć, pošto neće moći da ih registruje za Ligu Evrope.