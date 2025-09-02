Ponoćna bomba Crvene zvezde: Pojačanje za proljeće u Evropi je sletjelo u Beograd

Crvena zvezda od sutra jača za Portugalca, Tomasa Hendela, koji stiže kao bomba ljetnog prelaznog roka.

Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Portugalski fudbaler Tomas Hendel (24) i definitivno će postati novi član Crvene zvezde, kao što je MONDO prvi i najavio. U samoj završnici ljetnog prelaznog roka Zvezda je krenula u ofanzivu na Hendela i uspela je da se dogovori sa njegovim klubom Vitorijom Gimarais oko obeštećenja, tako da je Hendel u toku večeri doputovao u Beograd.

U toku sutrašnjeg dana očekuje se da Hendel obavi potrebne ljekarske preglede i potpiše za Crvenu zvezdu, odnosno to je još posljednji korak prije nego što bude registrovan za ligašku fazu Ligu Evrope (rok ističe 2. septembra u ponoć).

Izvor: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Upravo sa njim u sredini veznog reda, Crvena zvezda je dobila igrača od povjerenja koji će probati da pomogne da se izbori i proleće u Evropi, iako je raspored vrlo ozbiljan i komplikovan. Ipak, imaće i Hendela kao "tajno oružje" protiv Brage i Porta, koji su joj rivali u Ligi Evrope uz još Seltik, Šturm, Seltu, FCSB, Lil i Malme.

Koliko je plaćen Tomas Hendel?

Novi zadnji vezni Crvene zvezde, koji ima portugalske i austrijske papire, ukupno će biti plaćen oko 4,2 miliona evra. Fiksno, Zvezda će platiti 3,2 miliona evra za njegov dolazak, dok će još oko milion evra biti plaćeno kroz bonuse. Važno je istaći i da je Zvezda ubacila i klauzulu od 20 odsto od iduće prodaje koja ide Vitoriji, a koja bez toga nije htjela da završi transfer.

To je očekivano ako se zna da su ovog ljeta Hendela tražili i bogatiji klubovi od Zvezde, poput CSKA Moskve, Porta i Milana, tada se spominjalo i veće obeštećenje, ali su dogovori propali i zato je Vitorija Gimarais morala da pristane na "popust".

Do sada, Hendel je odigrao 118 utakmica za klub iz svog rodnog grada i zabilježio je šest golova i šest asistencija.