Srđanu Blagojeviću propao posao u Rusiji: Tužio je Partizan i još čeka novu ponudu

Srpski trener Srđan Blagojević za sada ipak ne ide u Rusiju i čeka novi angažman.

Izvor: MN PRESS

Doskorašnji trener FK Partizan Srđan Blagojević ipak neće preuzeti Rubin iz Kazanja kako se spominjalo prethodnih dana. Čak je u jednom trenutku djelovalo da je sve gotovo i da će Blagojević prvi put raditi u Rusiji, međutim došlo je do preokreta jer su u Kazanju izabrali Fransiska Artigu.

U pitanju je trener iz Španije koji bolje poznaje ruski fudbal, radio je ranije u Rodini iz Moskve i Himkiju, dok sada u Rubin stiže pravo iz Angole gdje je radio u klubu Petro Luanda.

Što se tiče Blagojevića, koji je neočekivano u novembru ostao bez ugovora u Partizanu, sačekaće neku drugu, možda i bolju priliku. Za njega je bilo interesovanja i dok je vodio crno-bijele, međutim odlučio je da ostane uprkos ponudama, ne sluteći da će biti otpušten poslije prve serije loših rezultata.

Zbog načina na koji je dobio otkaz, Blagojević je tužio FK Partizan i traži zaostala dugovanja, pa ostaje da vidimo gde će biti njegova sljedeća destinacija, znamo da je do sada osim u Srbiji radio i u Kazahstanu i Mađarskoj.