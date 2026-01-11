logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srđanu Blagojeviću propao posao u Rusiji: Tužio je Partizan i još čeka novu ponudu

Srđanu Blagojeviću propao posao u Rusiji: Tužio je Partizan i još čeka novu ponudu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Srpski trener Srđan Blagojević za sada ipak ne ide u Rusiju i čeka novi angažman.

Srđan Blagojević neće u Rubin Izvor: MN PRESS

Doskorašnji trener FK Partizan Srđan Blagojević ipak neće preuzeti Rubin iz Kazanja kako se spominjalo prethodnih dana. Čak je u jednom trenutku djelovalo da je sve gotovo i da će Blagojević prvi put raditi u Rusiji, međutim došlo je do preokreta jer su u Kazanju izabrali Fransiska Artigu.

U pitanju je trener iz Španije koji bolje poznaje ruski fudbal, radio je ranije u Rodini iz Moskve i Himkiju, dok sada u Rubin stiže pravo iz Angole gdje je radio u klubu Petro Luanda.

Što se tiče Blagojevića, koji je neočekivano u novembru ostao bez ugovora u Partizanu, sačekaće neku drugu, možda i bolju priliku. Za njega je bilo interesovanja i dok je vodio crno-bijele, međutim odlučio je da ostane uprkos ponudama, ne sluteći da će biti otpušten poslije prve serije loših rezultata.

Zbog načina na koji je dobio otkaz, Blagojević je tužio FK Partizan i traži zaostala dugovanja, pa ostaje da vidimo gde će biti njegova sljedeća destinacija, znamo da je do sada osim u Srbiji radio i u Kazahstanu i Mađarskoj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan Srđan Blagojević Rubin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC