Leotar zaliječio rane iz Kupa RS: Trebinjci slavili u Ugljeviku, presudila kardinalna greška golmana Zvijezde 09!

Trebinjski prvoligaš ostvario je pobjedu u Ugljeviku, na otvaranju 11. kola Prve lige RS.

Premijerni meč 11. kola Prve lige Republike Srpske odigran je ovog petka u Ugljeviku. U derbiju ove runde, sastali su se Zvijezda 09 i Leotar, kojem je jedan pogodak bio dovoljan za osvajanje tri boda.

Odlučujući trenutak meča dogodio se u 41. minutu, kada je Miloš Aćimović iskoristio grešku golmana Zvijezde 09 Nikole Simonovića. Stigao je prije njega do lopte i sa tridesetak metara poentirao na prazan gol.

Trebinjski prvoligaš tako je zaliječio rane nastale ranom eliminacijom iz Kupa Republike Srpske. Podsjetimo, ekipa sa Polica je juče doživjela poraz u duelu sa Majevicom iz Lopara (2:1), ali je samo dan kasnije uknjižila drugu uzastopnu, a ukupno četvrtu pobjedu u prvoligaškom takmičenju.

U to, hercegovački klub ima čak sedam remija u dosadašnjem toku prvenstva (!?), a istovremeno leotar i banjalučki BSK jedini su timovi koji od starta takmičarske godine nisu osjetili gorčinu poraza.

Do kraja dana biće odigran još jedan meč 11. kola. U Vojkovićima se sastaju Famos i Velež, dok su preostale utakmice, ukupno četiri, zakazane za prvi dan vikenda.

PRVA LIGA REPUBLIKE SRPSKE – 11. kolo

Zvijezda 09 – Leotar 0:1

Famos – Velež u toku

Subota (11. oktobar):

Romanija – Omarska

Drina (Zvornik) – Kozara

Laktaši – Slavija

Sutjeska – BSK

Vlasenica slobodna.

