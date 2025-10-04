Prvi poraz: Laktaši zaustavljeni u Nevesinju, BSK novi lider m:tel Prve lige RS!

Tim Slobodana Starčevića doživio prvi neuspjeh u sezoni, što su iskoristili Banjalučani i pobjedom protiv Romanije preuzeli lidersku poziciju.

Izvor: sport.mtel.ba/screenshot

Sa dva uzastopna gostovanja u Hercegovini, fudbaleri Laktaša vraćaju se sa samo jednim osvojenim bodom. Tim Slobodana Starčevića u prošlom kolu protiv Leotara u Trebinju prekinuo je trijumfalni niz od sedam pobjeda (1:1), a danas je doživio i prvi poraz u sezoni.

Velež je pred domaćom publikom u Nevesinju slavio 1:0 i tako Laktašanima nanio prvi neuspjeh.

Dugo je trajala akcija domaćih, na kraju je dosuđen prekršaj iskosa s desne strane. Harun Abaza odlučio je direktno da šutira u gol, veoma loše reagovao je golman Laktaša Pavle Glišić i lopta mu je završila iza leđa.

Poraz Laktaša iskoristili su fudbaleri BSK-a, koji su minimalnim trijumfom 1:0 protiv Romanije preuzeli lidersku poziciju. Strijelac gola vrijednog tri boda, ali i prvog mjesta, bio je Milan Jević u nadoknadi prvog poluvremena.

Banjalučani sada imaju 23 boda, jedan više od Laktaša.

Leotar je bio siguran protiv Vlasenice i slavio 2:0 golovima Miloša Aćimovića i Nikole Dišića, dok je domaći trijumf upisala i Slavija protiv Drine. Golom Nikole Bjeloša "sokolovi" su slavili 1:0.

Debi Vlade Jagodića na klupi Kozare pokvario je Dario Blagojević. Povela je Sutjeska njegovim golom, a bod timu iz Gradiške donio je Ognjen Pljevaljčić, nekadašnji fudbaler Fočaka, koji je pogodio mrežu bivšeg kluba za konačnih 1:1.

Deseto kolo sutra zatvaraju Omarska i Zvijezda 09, dok je slobodna ekipa Famosa.

M:TEL PRVA LIGA RS - 10. KOLO:

Leotar - Vlasenica 2:0 (1:0)

/Aćimović 16, Dišić 90+2/

Velež - Laktaši 1:0 (0:0)

/Abaza 65/

Slavija - Drina 1:0 (1:0)

/Bjeloš 13/

Kozara - Sutjeska 1:1 (0:1)

/Pljevaljčić 57 - Blagojević 33/

BSK - Romanija 1:0 (1:0)

/Jević 45+1/

Nedjelja:

Omarska - Zvijezda 09 (15.00)

Slobodna ekipa: Famos



