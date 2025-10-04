logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvi poraz: Laktaši zaustavljeni u Nevesinju, BSK novi lider m:tel Prve lige RS!

Prvi poraz: Laktaši zaustavljeni u Nevesinju, BSK novi lider m:tel Prve lige RS!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Tim Slobodana Starčevića doživio prvi neuspjeh u sezoni, što su iskoristili Banjalučani i pobjedom protiv Romanije preuzeli lidersku poziciju.

Velež - Laktaši Izvor: sport.mtel.ba/screenshot

Sa dva uzastopna gostovanja u Hercegovini, fudbaleri Laktaša vraćaju se sa samo jednim osvojenim bodom. Tim Slobodana Starčevića u prošlom kolu protiv Leotara u Trebinju prekinuo je trijumfalni niz od sedam pobjeda (1:1), a danas je doživio i prvi poraz u sezoni.

Velež je pred domaćom publikom u Nevesinju slavio 1:0 i tako Laktašanima nanio prvi neuspjeh.

Dugo je trajala akcija domaćih, na kraju je dosuđen prekršaj iskosa s desne strane. Harun Abaza odlučio je direktno da šutira u gol, veoma loše reagovao je golman Laktaša Pavle Glišić i lopta mu je završila iza leđa.

Poraz Laktaša iskoristili su fudbaleri BSK-a, koji su minimalnim trijumfom 1:0 protiv Romanije preuzeli lidersku poziciju. Strijelac gola vrijednog tri boda, ali i prvog mjesta, bio je Milan Jević u nadoknadi prvog poluvremena.

Banjalučani sada imaju 23 boda, jedan više od Laktaša.

Leotar je bio siguran protiv Vlasenice i slavio 2:0 golovima Miloša Aćimovića i Nikole Dišića, dok je domaći trijumf upisala i Slavija protiv Drine. Golom Nikole Bjeloša "sokolovi" su slavili 1:0.

Debi Vlade Jagodića na klupi Kozare pokvario je Dario Blagojević. Povela je Sutjeska njegovim golom, a bod timu iz Gradiške donio je Ognjen Pljevaljčić, nekadašnji fudbaler Fočaka, koji je pogodio mrežu bivšeg kluba za konačnih 1:1.

Deseto kolo sutra zatvaraju Omarska i Zvijezda 09, dok je slobodna ekipa Famosa.

M:TEL PRVA LIGA RS - 10. KOLO:

Leotar - Vlasenica 2:0 (1:0)
/Aćimović 16, Dišić 90+2/

Velež - Laktaši 1:0 (0:0)
/Abaza 65/

Slavija - Drina 1:0 (1:0)
/Bjeloš 13/

Kozara - Sutjeska 1:1 (0:1)
/Pljevaljčić 57 - Blagojević 33/

BSK - Romanija 1:0 (1:0)
/Jević 45+1/

Nedjelja:

Omarska - Zvijezda 09 (15.00)

Slobodna ekipa: Famos



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prva liga RS FK Velež Nevesinje FK Laktaši FK BSK

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC