Sloboda iz Novog Grada izbrisana iz svih takmičenja, dosadašnji rezultati poništeni

Osim prvog tima, iz takmičenja su obrisane i omladinske selekcije kluba.

Takmičarska komisija Fudbalskog saveza Republike Srpske, shodno Pravilniku o takmičenju i Propozicijama takmičenja, izbrisala je Fudbalski klub Slobodu iz Novog Grada iz prvenstva m:tel Prve lige Republike Srpske za sezonu 2025/26. Svi dosadašnji rezultati kluba se brišu, kao i naredne utakmice po kalendaru takmičenja.

Takođe, po istim dokumentima takmičarski organ Fudbalskog saveza Republike Srpske je izbrisao Fudbalski klub Slobodu iz takmičenja u Omladinskoj ligi BiH, grupa zapad, kao i u prvenstvu pionira.

Fudbalski klub Sloboda (Novi Grad) je predat dalje na postupanje Disciplinskoj komisiji Fudbalskog saveza Republike Srpske.

M:tel Prva liga Republike Srpske će u nastavku sezone imati 13 klubova.



