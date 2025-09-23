logo
Sloboda iz Novog Grada izbrisana iz svih takmičenja, dosadašnji rezultati poništeni 1

Sloboda iz Novog Grada izbrisana iz svih takmičenja, dosadašnji rezultati poništeni

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
1

Osim prvog tima, iz takmičenja su obrisane i omladinske selekcije kluba.

FK Sloboda izbrisana iz Prve lige RS Izvor: Promo/FK Sloboda Novi Grad

Takmičarska komisija Fudbalskog saveza Republike Srpske, shodno Pravilniku o takmičenju i Propozicijama takmičenja, izbrisala je Fudbalski klub Slobodu iz Novog Grada iz prvenstva m:tel Prve lige Republike Srpske za sezonu 2025/26. Svi dosadašnji rezultati kluba se brišu, kao i naredne utakmice po kalendaru takmičenja.

Takođe, po istim dokumentima takmičarski organ Fudbalskog saveza Republike Srpske je izbrisao Fudbalski klub Slobodu iz takmičenja u Omladinskoj ligi BiH, grupa zapad, kao i u prvenstvu pionira.

Fudbalski klub Sloboda (Novi Grad) je predat dalje na postupanje Disciplinskoj komisiji Fudbalskog saveza Republike Srpske.

M:tel Prva liga Republike Srpske će u nastavku sezone imati 13 klubova.



Slavko

Ugasio se klub u Dubici, sada u Novom Gradu i to star 115 godina. Nema vise ni omladinskih kategorija. To je poraz društva u cijelini, to je nagovjestaj potencijalnog odlaska nekih novih mladidih ljudi iz RS. Ne mogu da vjerujem da se nije mogao naći način da ti klubovi ostanu jer je u interesu sire društvene zajednice, a ne samo sporta. To je dokaz u kakvom vremenu i društvu živimo.

