Oglasila se Sloboda Novi Grad: Upitan nastavak takmičenja u Prvoj ligi RS! "Već smo otkazali proslavu 115 godina kluba"

Novljanski prvoligaš se oglasio saopštenjem

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbalski klub Sloboda iz Novog Grada oglasio se saopštenjem za javnost, ističući da bi uskoro mogao da se povuče iz prvoligaškog takmičenja u Republici Srpskoj.

Kako kažu, razlog je neriješeno pitanje finansiranja kluba od strane Opštine Novi Grad, uz napomenu da je od petka račun kluba po četvrti put blokiran u posljednjih 45 dana, zbog iznosa od 24.000 KM.

"Sa računa je već skinuto 6.000 KM, koja su bila namijenjena za izmirivanje tekućih troškova (struja, voda, hrana, stanovi, prevoz), a koje je obezbijedio sponzor kluba – firma MINOA.

Prije dva mjeseca podnijeli smo Ministarstvu finansija zahtjev za odgađanje plaćanja duga na period od godinu dana, ali do danas nismo dobili nikakav odgovor niti rješenje. U međuvremenu smo već tri puta bili blokirani.

Sa Opštinom Novi Grad još nije postignut dogovor oko načina finansiranja kluba u ovoj sezoni. Iako smo imali obećanje načelnika da će sredstva biti uvećana sa dosadašnjih 97.000 KM (koje dobijamo kroz grant za sport) na 250.000 KM, do danas ta sredstva nisu obezbijeđena. Upravo zbog toga bili smo primorani da otkažemo već planiranu proslavu 115 godina postojanja kluba", kažu iz kluba, dodavši:

"Pored tekućih troškova, klub i dalje snosi teret raznih obaveza koje smo naslijedili od prethodnih uprava. Tako već godinama izmirujemo reprogram za dugovanja za struju u iznosu od 7.000 KM godišnje, uz redovnu potrošnju. U proteklih pet godina platili smo 40.000 KM duga za struju koji nismo mi napravili, a ukupan dug sa kamatama i dalje iznosi oko 120.000 KM. Pored toga, preuzeli smo i niz drugih obaveza koje opterećuju klub.

Ipak, prošlu sezonu uspjeli smo da finansijski zatvorimo, izmirujući sve obaveze prema igračima, trenerima i saradnicima. Ali, klub ne može da funkcioniše ako mu je račun blokiran i bez pomoći Opštine Novi Grad, koja je uvijek bila prvi oslonac ovom gradskom klubu.

FK "Sloboda" postoji već 115 godina i zato molimo načelnika opštine Novi Grad da do petka primi delegaciju kluba kako bismo u jednom razumnom razgovoru pokušali da riješimo ovu kriznu situaciju i obezbijedimo opstanak kluba.

Želimo da istaknemo da je klub u odnosu na druge minimalno zadužen, ali da dobija i minimalna sredstva u poređenju sa klubovima istog ranga. U prethodnih pet godina ova uprava je smanjila ukupni dug kluba za 200.000 KM, sa prvobitnih oko 250.000 KM na današnjih 50.000 KM.

Ovim saopštenjem želimo da upozorimo javnost i nadležne da klubu prijeti gašenje, čime bi bio ugašen i dio istorije duge 115 godina.

Pozivamo načelnika i sve odgovorne institucije da zajednički donesemo odluku – da li ovaj grad želi i zaslužuje klub u Prvoj ligi Republike Srpske ili će dozvoliti da se on ugasi.

U četvrtak (04.09) održaćemo Skupštinu kluba na kojoj ćemo saopštiti više detalja o svemu i u kom smjeru će naš klub dalje funkcionisati", ističu iz rukovodstva kluba iz Novog Grada.

(mondo.ba)