Leotar prekinuo pobjednički niz Laktaša! Ništa od osme pobjede u nizu

Leotar prekinuo pobjednički niz Laktaša! Ništa od osme pobjede u nizu

Autor Haris Krhalić
0

Lider Prve lige RS zaustavljen u Trebinju.

fk laktaši Izvor: Promo/FK Laktaši

Iz kola u kolo, aktuelni šampion Prve lige Republike Srpske, FK Laktaši nizao je pobjede, ali je danas taj niz zaustavljen. Nakon sedam pobjeda tim Slobodana Starčevića na gostovanju u Trebinju odigrao je neriješeno protiv Leotara (1:1).

Prvi pogodak na utakmici postigao je Ognjen Škorić u 67. minutu. Pored Laktaša, niz je prekinuo Miloš Perović. Fudbaler Laktaša je u dosadašnjih sedam kola pogađao u svakoj utakmici, ali mu to danas nije pošlo za rukom. Konačan rezultat na Policama postavio je Miloš Aćimović u 85. minutu.

Neće ovaj remi pokvariti sveukupan dojam, s obzirom da Laktaši ove sezone igraju sjajno, a tome u prilog ide podatak da su u prvih osam kola postigli 23 gola, a primili samo pet.

Što se tiče tabele, Laktaši imaju pet bodova više od drugoplasiranog BSK-a koji ima utakmicu manje. Isti broj bodova ima i Zvijezda 09, ali su oni odigrali svoj meč osmog kola.

