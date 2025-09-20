Laktaši ne staju: Sedam utakmica, sedam pobjeda - sedam golova Miloša Perovića!

Lider prvoligaškog karavana Republike Srpske i u duelu sa Zvijezdom 09 nastavio seriju pobjeda.

Izvor: Promo/FK Laktaši

Iz kola u kolo, aktuelni šampion Republike Srpske niže pobjede i popravlja statistiku.

Laktaši su upisali i sedmi uzastopni trijumf u prvoligaškom društvu, a ponovo se u strijelce upisao prvi strijelac lige Miloš Perorović, koji je i na sedmom meču u nizu postigao gol.

Tim Slobodana Starčevića u derbiju kola savladao je Zvijezdu 09 ubjedljivo 3:0 (1:0).

Poveli su domaći golom Perovića u 13. minutu, iz penala, a onda su nakon sat vremena igre uslijedila dva brza gola Marka Babića. Srđan Bašić natjerao je gostujućeg čuvara mreže još jednom na kapitulaciju u 68. minutu, za konačnih 4:0, čime je šampion nastavio sjajnu prvenstvenu seriju. Koliko je Starčevićev tim dominantan govori i gol-razlika 22:4, u prvih sedam kola.

Identičnim rezultatom 4:0 Kozara je slavila protiv Omarske, do pobjede je stigla i Romanija protiv Veleža 2:0, dok je nakon preokreta Famos savladao Vlasenicu 2:1. Pobjednika nije bilo u duelu Drine i Leotara.

M:TEL PRVA LIGA RS - 7. KOLO:

Kozara - Omarska 4:0 (2:0)

/Klenpić 4, 68, Maksimović 19 pen, Bosnić 59/

Romanija - Velež 2:0 (1:0)

/Rašević 39, Križevac 90+2/

Drina - Leotar 1:1 (1:1)

/Milanović 42 - Stamenić 40/

Laktaši - Zvijezda 09 4:0 (1:0)

/Perović 13 pen, Babić 61, 64, Bašić 68/

Famos - Vlasenica 2:1 (0:1)

/Stjepanović 57 pen, Perović 90+8 - Jevtić 45+2/

Odigrano u petak:

BSK - Slavija 2:1 (0:1)

/Runić 63 pen, Kerezović 70 - Abinja 8/



