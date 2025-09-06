logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sedam golova u Gradišci – Velež poveo, Kozara umalo da prospe sve poslije preokreta!

Sedam golova u Gradišci – Velež poveo, Kozara umalo da prospe sve poslije preokreta!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Kozara vodila 4:2, na kraju upisala tijesnu pobjedu protiv Veleža iz Nevesinja. Laktaši na "pet od pet".

Prva liga RS 5. kolo pobjede Laktaša i Kozare Izvor: FK Laktaši

Ekipa Laktaša i ove sezone nastavlja gdje je stala prošle, uprkos činjenici da se tim Slobodana Starčevića itekako promijenio tokom ljetne pauze.

Prošlogodišnji šampion Republike Srpske nakon nedobijanja licence ostao je u Prvoj ligi RS, a u prvih pet mečeva u novoj sezoni upisali su isto toliko pobjeda.

Petu u nizu ostvarili su u nedjelju popodne savladavši Famos rezultatom 4:0, uz dva gola Marka Babića, nekadašnjeg juniora banjalučkog Borca.

Četiri gola ove subote postigla je i Kozara, ali trijumf protiv Veleža iz Nevesinja nije bio ni blizu ovako ubjedljiv, poslije sedam golova u Gradišci bilo je 4:3.

Ekipa Darka Maletića uspjela je da preokrene poslije pogotka Mohameda Ajana i golovima Stefana Josipovića i Vukašina Daničića dođe do 2:1. Srđan Drašković je donio izjednačenje kojim se otišlo na odmor, a u nastavku su Ognjen Klempić i Slaven Kovljen donijeli prednost 4:2, ali ni to nije bio kraj.

Velež je minut prije kraja preko Đorđa Krakića smanjio na 4:3 i natjerao fudbalere Kozare da strepe za sva tri boda, međutim, bio je to i konačni rezultat i domaćin je stigao do tri boda.

Prva liga RS, 5. kolo:

Slavija – Omarska1:0
Kozara – Velež 4:3
Romanija – Leotar 0:3
Drina – Vlasenica 2:0
Laktaši – Famos 4:0

Sutjeska – Zvijezda 09 18.00

Odgođeno
BSK – Sloboda Novi Grad

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prva liga RS FK Laktaši FK Kozara Gradiška fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC