Sedam golova u Gradišci – Velež poveo, Kozara umalo da prospe sve poslije preokreta!

Kozara vodila 4:2, na kraju upisala tijesnu pobjedu protiv Veleža iz Nevesinja. Laktaši na "pet od pet".

Izvor: FK Laktaši

Ekipa Laktaša i ove sezone nastavlja gdje je stala prošle, uprkos činjenici da se tim Slobodana Starčevića itekako promijenio tokom ljetne pauze.

Prošlogodišnji šampion Republike Srpske nakon nedobijanja licence ostao je u Prvoj ligi RS, a u prvih pet mečeva u novoj sezoni upisali su isto toliko pobjeda.

Petu u nizu ostvarili su u nedjelju popodne savladavši Famos rezultatom 4:0, uz dva gola Marka Babića, nekadašnjeg juniora banjalučkog Borca.

Četiri gola ove subote postigla je i Kozara, ali trijumf protiv Veleža iz Nevesinja nije bio ni blizu ovako ubjedljiv, poslije sedam golova u Gradišci bilo je 4:3.

Ekipa Darka Maletića uspjela je da preokrene poslije pogotka Mohameda Ajana i golovima Stefana Josipovića i Vukašina Daničića dođe do 2:1. Srđan Drašković je donio izjednačenje kojim se otišlo na odmor, a u nastavku su Ognjen Klempić i Slaven Kovljen donijeli prednost 4:2, ali ni to nije bio kraj.

Velež je minut prije kraja preko Đorđa Krakića smanjio na 4:3 i natjerao fudbalere Kozare da strepe za sva tri boda, međutim, bio je to i konačni rezultat i domaćin je stigao do tri boda.

Prva liga RS, 5. kolo:

Slavija – Omarska1:0

Kozara – Velež 4:3

Romanija – Leotar 0:3

Drina – Vlasenica 2:0

Laktaši – Famos 4:0

Sutjeska – Zvijezda 09 18.00

Odgođeno

BSK – Sloboda Novi Grad