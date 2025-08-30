Leotar tri od tri, ali remija: BSK odnio bod sa "Polica"

Gostima samo bod na šest utakmica 4. kola m:tel Prve lige Republike Srpske.

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Na pet uvodnih utakmica subotnjeg programa 4. kola m:tel Prve lige Republike Srpske slavili su domaćini, a u posljednjem meču dana BSK je odnio bod sa "Polica".

Leotar je tako vezao i treći susret bez pobjednika u novoj sezoni, a drugi pod reflektorima na svom stadionu, protiv BSK-a odigrali su 1:1.

Trebinjci su poveli u 32. minutu preko Matije Glogovca i činilo se da će doći do trijumfa, ali se Banjalučani nisu predavali i do izjednačenja su stigli u 78. minutu. Gol za podjelu plijena postigao je David Gavrić.

BSK u četiri dosadašnja meča ne zna za poraz. Tim Bojana Puzigaće upisao je po dvije pobjede i remija.

Posljednji meč ove runde u nedjelju imaju Omarska i Laktaši, koji jedini do sada imaju maksimalan učinak u prvenstvu Republike Srpske.

M:TEL PRVA LIGA RS - 4. KOLO:

Famos - Drina 2:1 (1:1)

/Danilović 15, Hrkalo 85 - Zuber 24/

Vlasenica - Sutjeska 2:0 (0:0)

/Stupar 65, Matić 89/

Zvijedza 09 - Romanija 1:0 (0:0)

/Tešić 90+2/

Sloboda - Kozara 3:1 (1:0)

/Prenka 32, Mikan 46, Mišić 58 - Goletić 59/

Velež - Slavija 2:1 (0:0)

/Bokić 80, Drašković 85 - Ristanović 49/

Leotar - BSK 1:1 (1:0)

/Glogovac 32 - Gavrić 78/

Nedjelja:

Omarska - Laktaši (17.00)



