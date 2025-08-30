Leotar tri od tri, ali remija: BSK odnio bod sa "Polica"

Gostima samo bod na šest utakmica 4. kola m:tel Prve lige Republike Srpske.
Na pet uvodnih utakmica subotnjeg programa 4. kola m:tel Prve lige Republike Srpske slavili su domaćini, a u posljednjem meču dana BSK je odnio bod sa "Polica".
Leotar je tako vezao i treći susret bez pobjednika u novoj sezoni, a drugi pod reflektorima na svom stadionu, protiv BSK-a odigrali su 1:1.
Trebinjci su poveli u 32. minutu preko Matije Glogovca i činilo se da će doći do trijumfa, ali se Banjalučani nisu predavali i do izjednačenja su stigli u 78. minutu. Gol za podjelu plijena postigao je David Gavrić.
BSK u četiri dosadašnja meča ne zna za poraz. Tim Bojana Puzigaće upisao je po dvije pobjede i remija.
Posljednji meč ove runde u nedjelju imaju Omarska i Laktaši, koji jedini do sada imaju maksimalan učinak u prvenstvu Republike Srpske.
M:TEL PRVA LIGA RS - 4. KOLO:
Famos - Drina 2:1 (1:1)
/Danilović 15, Hrkalo 85 - Zuber 24/
Vlasenica - Sutjeska 2:0 (0:0)
/Stupar 65, Matić 89/
Zvijedza 09 - Romanija 1:0 (0:0)
/Tešić 90+2/
Sloboda - Kozara 3:1 (1:0)
/Prenka 32, Mikan 46, Mišić 58 - Goletić 59/
Velež - Slavija 2:1 (0:0)
/Bokić 80, Drašković 85 - Ristanović 49/
Leotar - BSK 1:1 (1:0)
/Glogovac 32 - Gavrić 78/
Nedjelja:
Omarska - Laktaši (17.00)
Standings provided by Sofascore