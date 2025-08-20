logo
Istorijska noć i u Trebinju: Poslije Prijedora, prvi meč pod reflektorima i na "Policama"

Istorijska noć i u Trebinju: Poslije Prijedora, prvi meč pod reflektorima i na "Policama"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

"Кad vidiš ovo, moraš i kad ne možeš", poručio je kapiten Leotara Darko Đajić.

FK Leotar protiv Slavije igra prvi meč pod reflektorima Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Subota, 23. avgust 2025. godine ostaće zlatnim slovima upisana u istoriji Leotara.

Trebinjci će tog dana odigrati prvu utakmicu na "Policama" pod svjetlošću reflektora, a rival će im biti fudbaleri Slavije iz Istočnog Sarajeva.

"San mnogih generacija koje su voljele i vole Leotar će na taj način biti ostvaren, a nas sigurno očekuje pravi fudbalski spektakl. Кao poklon kluba svim navijačima, ulaz na ovu utakmicu će biti besplatan", najavili su iz Leotara.

Kapiten Darko Đajić, kao i svi igrači prvog šampiona BiH, jedva čekaju da istrče na teren.

"Кad vidiš ovo, moraš i kad ne možeš. Atmosfera na stadionu je bila posebna, svaki pas i svaki pokret dobili su novu dimenziju. Uvjereni smo da će ovaj ambijent iznijeti dodatnu energiju i da će nas u subotu sa tribina nositi puno srce Trebinja. Pozivamo sve navijače da zajedno ispišemo istoriju – da budemo dio prve utakmice Leotara pod svjetlima reflektora i da na pravi način proslavimo 100. rođendan našeg kluba", poručio je Đajić.

Podsjetimo, svjetlost reflektora obasjala je prošlog petka Gradski stadion u Prijedoru, gdje je Rudar Prijedor takođe igrao prvi meč u noćnom terminu. Prijedorčani su obradovali mnogobrojnu publiku i slavili 1:0 protiv Radnika, a nema sumnje da će i stadion u Trebinju biti veoma ispunjen u dvoboju protiv Slavije.

Tagovi

FK Leotar Trebinje FK Slavija Prva liga RS Trebinje reflektori

