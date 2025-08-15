POLUVRIJEME: "Bomba" s 40 metara u Prijedoru, Velež promašio penal, pa dobio dva crvena kartona u Mostaru!

Poslije prvih 45 minuta susreta u Prijedoru i Mostaru, pao je samo jedan pogodak i to na spektakularan način.

Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

Počele su dvije utakmice četvrtog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, a nakon prvog poluvremena Rudar Prijedor vodi protiv bijeljinskog Radnika (1:0), dok nema pogodaka u derbiju između Veleža i Željezničara (0:0).

Iako su gosti iz Bijeljine bolje ušli u meč u Prijedoru, u kojem se prvi put igra utakmica pod svjetlima reflektora, izabranici Perice Ognjenovića su dobili penal nakon što je Branislava Kocića u kaznenom prostoru oborio Božidar Dimitrić.

Arbitar Dragan Kesić iz Gradiške dosudio je najprije jedanaesterac, da bi poslije intervencije iz VAR sobe, promijenio odluku pokazavši žuti karton igraču Rudara zbog simuliranja.

Ipak, domaćin je poveo u 22. minutu novim spektakularnim pogotkom Španca Andresa Mohedana, koji je prethodno pogodio i protiv sarajevskog Željezničara!

Šutirao je španski fudbaler sa više od 40 metara, lopta je nezgodno odskočila ispred golmana Elvira Trake i završila u mreži gostiju iz Bijeljine - 1:0.

Gosti su u finišu prvog dijela dobili igrača više u polju nakon što je direktan crveni karton zaradio drugi Španac u prijedorskom taboru Alvaro Ronkal, ali iz slobodnjaka sa 18 metara nije bio precizan kapiten bijeljinske ekipe Damjan Krajišnik.

Rudar Prijedor: Dubljanić, Đekić, Pekija, Mohedano, Galić, Savanović, Kocić, Amoa, Paskval, Ronkal i Keranović. Trener: Perica Ognjenović

Radnik: Trako, Mrakovina, Faraj, Krajišnik, Pantelić, Dimitrić, Čumić, Ćosić, Gogić, Vuković i Maričić. Trener: Duško Vranešević

BURNO U MOSTARU

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Prvu šansu za pogodak na stadionu "Rođeni" u Mostaru i to najbolju propustio je Almedin Ziljkić u 10. minutu kada je promašio jedanaesterac.

Nakon što je poslije intervencije iz VAR sobe Miloš Gigović pokazao na bijelu tačku, odgovornost je preuzeo Ziljkić i šutirao iznad prečke.

U 30. minutu "rođeni" su ostali sa 10 igrača u polju nakon što je Gigović opravdano pokazao crveni karton Anti Hrkaću, koji je kao posljednji fudbaler odbrane faulirao Mateja Cvetanoskog.

Bilo je gužve u sudijskoj nadoknadi, oba tima su se koškala, a epilog cijele priče bio je žuti karton za Marina Karamarka, ali i novi direktan crveni karton za igrača Veleža Ivana Šarića.

Mostarski fudbaleri će u drugom poluvremenu igrati sa devetoricom, ali će i gosti sa "Grbavice" imati jednog igrača manje.

Naime, tenzije se nakon posljednjeg sudijskog zvižduka nisu smirile, već je verbalni sukob nastavljen i u tunelu mostarskog stadiona.

I tu su podijeljeni crveni kartoni za igrača Želje Karamarka, kao i za trenera Admira Adžema.

Bilo je naguravanja, ali je spriječen fizički obračun.

Velež: Karić, Šerbečić, Hrkać, Vehabović, Šarić, Karjašević, Đurić, Šturm, Babić, Nukić i Ziljkić. Trener: Goran Sablić

Željezničar: Muftić, Alić, Karamarko, Lagumždija, Šošić, Cvetanoski, Erik, Tropi, Sedorf, Pejić i Rakić. Trener: Admir Adžem

Uskoro opširnije...

(MONDO)