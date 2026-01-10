Nižu se pojačanja u Slogi: Nigerijac pojačao napad Dobojlija

Četvorica novih fudbalera u crveno-bijelom dresu.

Izvor: Promo/FK Spartak Subotica

Dobojska Sloga sada je angažovala četvoricu novih fudbalera za nastavak prvenstva. Zimski prelazni rok je u toku i to vjerovatno nije ukupan broj novih igrača koji će doći na dobojske "Luke".

Treneru Marku Maksimoviću na prozivci su se javili Ajdin Redžić, Edvin Suljanović i Albin Omić, dok je napad Dobojlija pojačao Atule Kolins.

Dvadesetjednogodišnji nigerijski internacionalac igra uglavnom na poziciji centarfora, a u Slogu je stigao iz iz subotičkog Spartaka.

Kolins je ove sezone odigrao 14 utakmica u Prvoj ligi Srbije i jedan meč u Kupu Srbije, ali nije uspio da se upiše u strijelce. Osim Spartaka, na pozajmicama je igrao za Mladost GAT iz Novog Sada i kruševački Trajal, a karijeru je počeo u nigerijskoj ekipi Lobi Stars.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Ajdin Redžić (28) vratio se u Slogu, a posljednj angažman imao je u grčkom Asterasu, slovenački krilni fudbaler Edvin Suljanović (23) dolazi iz slovenačkog Primorja, dok se zadnji vezni Albin Omić (21) vratio u Doboj nakon polusezone provedene na pozajmici u Loznici.

Dres Sloge u nastavku sezone neće nositi Vladimir Arsić, Lazar Sajčić, Alen Kozar i Đorđe Jovičić.