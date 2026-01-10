logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nižu se pojačanja u Slogi: Nigerijac pojačao napad Dobojlija

Nižu se pojačanja u Slogi: Nigerijac pojačao napad Dobojlija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Četvorica novih fudbalera u crveno-bijelom dresu.

Atule Kolins Izvor: Promo/FK Spartak Subotica

Dobojska Sloga sada je angažovala četvoricu novih fudbalera za nastavak prvenstva. Zimski prelazni rok je u toku i to vjerovatno nije ukupan broj novih igrača koji će doći na dobojske "Luke".

Treneru Marku Maksimoviću na prozivci su se javili Ajdin Redžić, Edvin Suljanović i Albin Omić, dok je napad Dobojlija pojačao Atule Kolins.

Dvadesetjednogodišnji nigerijski internacionalac igra uglavnom na poziciji centarfora, a u Slogu je stigao iz iz subotičkog Spartaka.

Kolins je ove sezone odigrao 14 utakmica u Prvoj ligi Srbije i jedan meč u Kupu Srbije, ali nije uspio da se upiše u strijelce. Osim Spartaka, na pozajmicama je igrao za Mladost GAT iz Novog Sada i kruševački Trajal, a karijeru je počeo u nigerijskoj ekipi Lobi Stars.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Ajdin Redžić (28) vratio se u Slogu, a posljednj angažman imao je u grčkom Asterasu, slovenački krilni fudbaler Edvin Suljanović (23) dolazi iz slovenačkog Primorja, dok se zadnji vezni Albin Omić (21) vratio u Doboj nakon polusezone provedene na pozajmici u Loznici.

Dres Sloge u nastavku sezone neće nositi Vladimir Arsić, Lazar Sajčić, Alen Kozar i Đorđe Jovičić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sloga Doboj FK Spartak Subotica transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC