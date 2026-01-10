Četvorica napustila Doboj, Sloga u proljećni dio sezone sa dva povratnika i jednim novajlijom!

Dobojlije izvršile promjene u ekipi pred nastavak prvenstva.

Fudbaleri Sloge u subotu su obavili prozivku i počeli pripreme za proljećni dio sezone.

Trener Marko Maksimović na raspolaganju je imao 24 igrača, a ekipi će se pridružiti trojica novih igrača, dok četvorica napuštaju klub.

Ekipu Sloge u zimskom prelaznom roku napustili su Lazar Sajčić, Đorđe Jovičić, Alen Kozar i Vladimir Arsić.

U rubrici „dolasci“ su dva već poznata imena Alen Omić i Ajdin Redžić, te jedan novajlija – Edvin Suljanović.

Alen Omić vraća se sa pozajmice iz Loznice, a povratnik je i Ajdin Redžić, koji je proteklih godinu i po proveo u grčkom Asterasu. Nekadašnji igrač krupe i banjalučkog Borca nije se naigrao u dresu grčkog superligaša, nastupio je na četiri prvenstvene i jednoj kup utakmici prije nego što je u septembru raskinuo ugovor sa Asterasom.

Edvin Suljanović dolazi iz slovenačkog Primorja sa kojim je preprošle sezone ušao u Prvu ligu Sloveniju. Ovaj krilni fudbaler ponikao je u Olimpiji, igrao je i za austrijski Špital, a za Primorje je ukupno odigrao 77 utakmica i postigao sedam golova.