logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Četvorica napustila Doboj, Sloga u proljećni dio sezone sa dva povratnika i jednim novajlijom!

Četvorica napustila Doboj, Sloga u proljećni dio sezone sa dva povratnika i jednim novajlijom!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Dobojlije izvršile promjene u ekipi pred nastavak prvenstva.

Sloga Doboj otišla četvorica stigla trojica novih igrača Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge u subotu su obavili prozivku i počeli pripreme za proljećni dio sezone.

Trener Marko Maksimović na raspolaganju je imao 24 igrača, a ekipi će se pridružiti trojica novih igrača, dok četvorica napuštaju klub.

Ekipu Sloge u zimskom prelaznom roku napustili su Lazar Sajčić, Đorđe Jovičić, Alen Kozar i Vladimir Arsić.

U rubrici „dolasci“ su dva već poznata imena Alen Omić i Ajdin Redžić, te jedan novajlija – Edvin Suljanović.

Alen Omić vraća se sa pozajmice iz Loznice, a povratnik je i Ajdin Redžić, koji je proteklih godinu i po proveo u grčkom Asterasu. Nekadašnji igrač krupe i banjalučkog Borca nije se naigrao u dresu grčkog superligaša, nastupio je na četiri prvenstvene i jednoj kup utakmici prije nego što je u septembru raskinuo ugovor sa Asterasom.

Edvin Suljanović dolazi iz slovenačkog Primorja sa kojim je preprošle sezone ušao u Prvu ligu Sloveniju. Ovaj krilni fudbaler ponikao je u Olimpiji, igrao je i za austrijski Špital, a za Primorje je ukupno odigrao 77 utakmica i postigao sedam golova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sloga Doboj Premijer liga BiH Marko Maksimović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC