Radnik želi nastavak uspješne serije: Da budemo nivou iz prethodna tri meča, po pobjedu u Prijedor

Duško Vranešević i Faruk Gogić najavili duel četvrtog kola Premijer lige BiH između Rudar Prijedora i Radnika (petak, 21 čas).

Bliži se istorijski dan u Prijedoru - Rudar Prijedor i Radnik odigraće prvi meč pod reflektorima u ovom gradu, u petak od 21 čas, te nema sumnje da će i jedni i drugi željeti da ostvare pobjedu.

Nakon lošeg starta i dva poraza, tim Perice Ognjenovića iznenadio je Željezničar u Sarajevu i odnio bod, pa će sada protiv Radnika nastojati da upiše prvi trijumf u sezoni. S druge strane, mnogo više razloga za zadovoljstvo otvaranjem sezone imaju u Radniku. Ekipa Duška Vraneševića neporažena je u prva tri kola (dva remija i pobjeda), a uspješnu seriju pokušaće da nastavi na Gradskom stadionu u Prijedoru.

"Sa puno optimizma putujemo u Prijedor. Dobro rezultati koje smo postigli u ova tri kola, dobra igra i atmosfera, daju nam optimizam i pravo da očekujemo mnogo na utakmici sa Rudar Prijedorom. Sigurno da neće biti laka utakmica, kao što do sada nije bila laka nijedna. U ovoj ligi ima mnogo teških protivnika, a Rudar Prijedor je pokazao protiv Željezničara da ima kvalitetnih igrača. Imali su problema jer se kasno priključila velika većina igrača, neki igrači još nisu dovoljno fizički spremni, ali bod koji su osvojili u Sarajevu sigurno im daje za pravo da očekuju puno od ove utakmice. Nadam se da ćemo mi biti na nivou na kojem smo bili u protekle tri utakmice, da nametnemo svoj stil igre i dođemo do tri boda, koji bi nam puno značili u nastavku prvenstva", istakao je trener semberskog tima Duško Vranešević.

Nakon dva remija izvojevana u Sarajevu, prvo na "Grbavici" (1:1), a zatim i na "Koševu" (4:4), Radnik je pred domaćom publikom stigao do slavlja protiv Posušja 2:0.

"Možda je s tribina izgledalo lako, ali u Premijer ligi BiH nema laganih utakmica. Znali smo da pobjedom pred domaćim navijačima moramo ovjeriti dva boda koje smo donijeli iz Sarajeva. Dali smo sve od sebe i uspjeli smo u tome. Već u petak nas čeka nova utakmica, protiv protivnika koji je tek ušao u ligu. Vjerovatno su silno motivisani. Takođe, igraće prvi meč pod reflektorima na svom stadionu i očekuje nas dobra atmosfera, možda čak i pun stadion. Možda nismo mogli imalo mnogo vremena da se pripremimo, ali nastojimo da što bolje uigramo ekipu i dođemo do pobjede", poručio je Faruk Gogić, igrač Radnika.

PREMIJER LIGA BIH - 4. KOLO:

Petak:

Rudar Prijedor - Radnik (21.00)

Velež - Željezničar

Subota:

Sarajevo - Posušje (21.00)

Nedjelja:

Sloga - Borac (17.30)

Zrinjski - Široki Brijeg (21.00)



