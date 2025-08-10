logo
Trener Radnika Duško Vranešević zadovoljan pobjedom: Jako bitna tri boda

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Radnik iz Bijeljine ostvario je važnu pobjedu rezultatom 2:0 protiv Posušja u trećem kolu Premijer lige BiH, čime je zabilježio odličan start sezone.

Duško Vranešević Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Za prvu pobjedu semberske ekipe nakon remija sa Željezničarom i Sarajevom pobrinuli su se Đorđe Pantelić i Damjan Krajišnik, sjajnim golovima u prvom poluvremenu.

U kameru Arene Sport, svoje utiske iznijeli su treneri Dušško Vraneševič i njegov kolega Marko Maksimović.

"Nakon dva teška gostovanja i osvojenih bodova protiv Željezničara i Sarajeva, danas smo uzeli jako bitna tri boda u ovoj prilično neizvjesnoj ligi“, izjavio je Vranešević.

On je istakao da je njegov tim odigrao odličnu utakmicu, posebno u prvom poluvremenu, gdje su postignuta dva gola.

"Imali smo još prilika, ali možda smo malo žurili u završnici. U drugom poluvremenu smo se svjesno spustili, čekali tranzicije i imali šanse koje nismo iskoristili. Čestitam igračima na svemu što su pružili u prva tri kola, a hvala i navijačima na podršci", dodao je Vranešević.

Govoreći o narednom izazovu protiv Rudara u Prijedoru, naglasio je da će ključ biti ozbiljan pristup.

"Rudar ima kvaliteta, pokazali su to remijem na 'Grbavici'. Dobro ćemo se pripremiti i nadam se nastavku dobrih rezultata", zaključio je on.

Izvor: Facebook/HŠK Posušje

  Njegov kolega sa klupe Posušja čestitao je Radniku na zasluženoj pobjedi, priznajući slab nastup svog tima u prvom poluvremenu.

"Faktički nismo postojali u prvim 45 minuta. Deset neiznuđenih grešaka, predaja lopti protivniku – Radnik je to znao iskoristiti“, rekao je Maksimović.

Posebno je pohvalio golove Radnika, volej Pantelića i ijoš ljepši gol Krajišnika iz slobodnog udarca. Maksimović je priznao da su izostanci iskusnih igrača uticali na igru, ali nije tražio alibije.

"Došli smo dva dana ranije, to nam je uprava omogućila, pa vrijeme nije izgovor. Radnik je bio kvalitetniji, iskoristio je svoje šanse, dok mi nismo pogodili iz dobrih prilika", zaključio je banjalučki stručnjak.

(MONDO)

