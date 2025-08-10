Izbjegao iz Vinkovaca u Srbiju i postao zvijezda Pari Sen Žermena

Danijel Ljuboja prošao je težak životni put u najranijoj mladosti. Vodio ga je do velikih visina u Francuskoj, Njemačkoj i Poljskoj. Danas gleda na život kroz vjeru, mnogo više nego kada je igrao.

Izvor: Instagram/ljuboja_danijel_28

Nekadašnji srpski reprezentativac Danijel Ljuboja (46) prošao je dramatičan, na momente veoma težak životni put i napravio veliku karijeru, koja ga je dovela do Pari Sen Žermena i nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Tokom karijere bio je poznat po karakterističnim frizurama, a nakon što se povukao ponovo je drastično promijenio imidž zbog kojeg ga mnogi nisu prepoznavali. Otkrio je vjeru i posvetio joj se dublje nego dok je igrao fudbal, pa sada sa mirom u glasu govori o svemu kroz šta je prošao.

Još od prinudnog odlaska iz rodnih Vinkovaca, iz kojih je morao da izbjegne tokom građanskog rata u Jugoslaviji. Bio je talenat tamošnjeg Dinama, a onda se kratko zadržao u Zvezdi. Na "Marakani" nisu iz prve prepoznali njegov talenat, a kada jesu, bilo je kasno.

"Bio sam na probi u Zvezdi, ali nisam dobio pozitivan odgovor, pa kada sam otišao u Sošo, zvali su me u međuvremenu da dođem, a ja sam već potpisao za Sošo, nije se namjestilo. Kada sam bio igrač Volfsburga uprava kluba me je zvala da dođem, poslije sam postao profesionalac, ali nije se namjestilo da se vratim", kazao je Ljuboja gostujući u podkastu komentatora RTS-a Aleksandra Stojanovića.

Upitan da li žali što nije zaigrao za crveno-bijele, kaže da bi bilo lijepo da jeste obukao Zvezdin dres, ali nema velikog žaljenja zbog svojih odluka.

"Nije mi krivo jer to jednostavno nije bio moj put. Moj put je bio kakav je bio i ne možemo da mijenjamo. Zahvalan sam za svoj put i nema sada vraćanja unazad. Sigurno da bi bilo lijepo da sam odigrao godinu-dve dana, nije se namjestilo, idemo dalje".

Izvor: MN PRESS

Ponikao je u francuskom Sošou, "eksplodirao" u tamošnjem Strazburu od 2000. do 2004. i u njemu postao reprezentativac Srbije i Crne Gore. Za nacionalni tim odigrao je 19 utakmica, ali nakon mundijalske 2006. godine nije bio pozivan.

Mateja Kežman iznio je teške riječi o Ljuboji i 2006. u svojoj knjizi, na šta mu je Danijel još oštrije odgovorio. Sada ne želi da "pada u vatru" i da komentariše navode drugih. Svoj boravak u reprezentaciji pamti kao period u kojem se unaprijed znalo ko će igrati, bez obzira na to da li je i koliko neko drugi bolji na treningu.

"Nekada se neke stvari u fudbalu već znaju unaprijed. Ako imamo trening, na njemu se dokazujemo da bismo bili standardni u klubovima. Tako to funkcioniše, dokazuješ se na treningu da bi igrao utakmicu. Ako ne igraš, na treningu se opet takmičiš sa svojim konkurentima, da dobiješ šansu ako trener stekne povjerenje u tebe. U reprezentaciji to tako nije, jer se već zna ko će da igra. Ti ne možeš to da promijeniš time što na treningu daš četiri, pet golova više od konkurenata, jer se već zna sastav. Nezgodno je tu nametati se kroz treninge, jer si tu sedam, 10, 20 dana. Kod nas se već znalo unaprijed ko će da igra, ko će da izađe, bilo je stvari koje nisu bile kako treba, ne pričam o sebi, već što je bilo dosta dobrih igrača koji nisu dobili šansu, a možda su je zasluživali"

"Okrenuo bih se Bogu ranije"

Kada se osvrne, da li postoji savjet koji bi dao samom sebi od prije 20 godina?

"Rekao bih sebi da se okrenem Bogu ranije, jer kroz Gospoda Boga možemo neke stvari drugačije da pravimo. Možda da sam ranije to spoznao, i prije 15-20 godina sam vjerovao, ali ne na taj način. Dobio sam kroz tih 20 godina neka saznanja kroz vjeru, drugačije bih pravio neke poteze, ali nije bilo loših poteza, zadovoljan sam", kazao je Ljuboja.

Kako je njegov sukob sa Kežmanom postao javan?

Izvor: MN PRESS

Mateja Kežman je u svojoj autobiografiji "Samo mi bog može suditi" optužio Ljuboju za "ogovaranje". Evo šta je Kežman napisao:

"Kada je krenula ta lavina (poslije poraza od Argentine), nije bilo zaustavljanja. Tada smo se svi povampirili, nismo ličili na sebe. Imali smo nekad dobru atmosferu, bili smo grupa, stalno zajedno. Rekao sam Dekiju Stankoviću da ovo više nije ekipa, ni ko ni sa kim ne priča. Pojedini igrači 'buše' druge, mislim da je bilo problema sa Ljubojom i Koromanom. Ljudi su se potpuno promijenili, kao da je neki đavo ušao u njih. Deki Stanković je zbog toga bio na ivici da uđe u sukob sa njima. Poslije sedam dana i ja sam htio da idem kući. Proradila je sujeta među igračima, ono najgore. Do juče smo bili najbolji drugovi, sada jedan drugom radimo iza leđa... Ljuboja ide kod Save Miloševića i priča mu ružno o meni, a onda dođe kod mene i kaže mi: 'Ti i ja smo tandem, Sava neće igrati'. I tako od sobe do sobe. Šta da radiš, slušaš i trpiš. Sve do jednog trenutka kad smo bili u restoranu - nisam više mogao da ćutim.: 'Dosta, bre, čovječe. Kako te nije sramota? Gledaš me u oči, gledaš Savu, ideš od igrača do igrača i sve redom ogovaraš".

Ljuboja ga nije štedio u odgovoru.

Danijel Ljuboja igrao je za Sošo, Strazbur, PSŽ, Štutgart, Hamburg, Volfsburg, Grenobl, Nicu, Legiju i Lans

"Mene nema po novinama, niti sam se kad prepirao preko njih, ali moram da reagujem ovaj put. Vidim da se moje ime ponovo provlači. Mislio sam da se s tim završilo. Nisam htio da komentarišem, ali zbog Kežmana i njegovih objava ponovo se Danijel Ljuboja pominje u negativnom kontekstu. Mislim da je vrijeme da i ja kažem na tu temu nešto. Dosad nisam htio da se oglašavam povodom te lažne autobiografije. Iznesene su brojne laži što se mene tiče, ali i nekih drugih detalja iz knjige", kazao je Ljuboja u odgovoru Kežmanu.

"Ovo je prava istina. Na Mundijalu u Njemačkoj 2006. godine, u susretu protiv Holandije, u 75. minutu utakmice zamijenio sam Kežmana. On se tad pogubio i prepao da će izgubiti mjesto u startnoj postavi, odnosno da ću ja imati prednost u odnosu na njega, pa je dva dana pred meč sa Argentinom, za večerom pred svim igračima, počeo da me provocira. Pričao je neke stvari koje nisam mogao da razumijem, u smislu da ja kvarim atmosferu. Stvarno je prešao granicu. U jednom momentu sam mu rekao da prestane, ali nije stao. Nakon toga sam mu rekao da izađe napolje, da riješimo to kao pravi muškarci. Nisam imao drugog izbora, jer je baš pretjerao. Rekao je da nema problema. Čekao sam ga ispred hotela, ali ‘veliki mangup’ Kežman nije smio da izađe”.

Bonus video: Intervju Danijela Ljuboje za Kurir

Pogledajte 02:28 Danijel Ljuboja govori o pravoslavlju Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

(MONDO)