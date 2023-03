Igrao sa Vidićem, mnogi ga nisu prepoznali! "Džajić je super za dvije-tri godine, ali Nemanja je za sljedećih 20!"

Svoj stav o kandidaturama za predsjednika FSS dali su i Danijel Ljuboja i Dragiša Binić.

Fudbalski savez Srbije dobiće predsjednika poslije skoro dvije godine na izborima 14. marta. Bira se između dvojice kandidata, legendarnih fudbalera Dragana Džajića i Nemanje Vidića, a prethodnih nedjelja slušali smo zašto jedan ili drugi više zaslužuju da budu na čelu srpskog fudbala. Svoj sud dali su brojni bivši fudbaleri, a sada se oglasio i nekadašnji reprezentativac koga brojni gledaoci ne bi prepoznali da nije predstavljen.

U pitanju je Danijel Ljuboja koji je od 2003. do 2006. godine igrao za "orlove" i zajedno sa Nemanjom Vidićem nastupao je na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, odakle nose mnogo uspomena. Zbog toga što ga vrlo dobro poznaje, smatra i da bi Vidić mogao da bude pravi kandidat za predsjednika FSS.

"Imali smo kvalitet da napravimo bolji rezultat, ali nam nije polazilo za rukom jer možda neki ljudi koji su bili tu nisu vodili kako bi trebalo da se vodi. Hajde da ne griješimo kako smo griješili u posljednjih 20 godina i da izaberemo pravu osobu. Ja mislim da je to Vidić. On je pokazao kroz karijeru osim toga kakav je sportista i koliki je i kao čovjek, i mislim da bi u sljedećih 20 godina mogao da radi stvarno dobar posao i dao bi sve od sebe", kazao je Ljuboja tokom gostovanja na K1 televiziji u emisiji "Kec na jedanaest" u kojoj je pokazao i novi imidž.

Takođe, Ljuboja dodaje i da je Džajić "sigurno jedno od najvećih imena u srpskom fubalu", međutim podsjeća na njegove godine i napominje da zbog toga treba pustiti mlađeg na čelo FSS.

"Mi nemamo boljeg od Nemanje Vidića, on je šansa svih nas da nešto pokušamo da uradimo kao što je to Hrvatska uradila. Tamo je Šuker bio predsjednik u 41. godini. Nemanja ima mladost, želju i iskustvo kroz karijeru. Ja poštujem Džajića zbog svega što je učinio za Crvenu zvezdu i vodio bi on FSS super dvije ili tri godine, ali da li je to čovjek za sljedećih 20 godina? Moramo da posmatramo stvari na duži period", naveo je Ljuboja i rekao da "ne može da garantuje da će imati rezultat ako Vidić bude predsjednik", ali da isto tako može da garantuje da je "pravičan i ispravan čovjek".

S druge strane Dragiša Binić, koji je "pod" Draganom Džajićem u Crvenoj zvezdi osvojio Kup evropskih šampiona 1991. godine, dodaje da Vidiću fali iskustva. Da bi bio sportski radnik, Binić poručuje da je prvo potrebno da Vidić "vodi neki klub ili postane predsjednik kluba" na 10-15 godina, nakon čega će biti u sistemu."Vidić je mlađi, vrhunski sportista, 'neuprljan', igrao je u velikom klubu kao kapiten. Džajić je naše najveće fudbalsko ime, vodio je Crvenu zvezdu, isto ljubitelj svakoga i 'neuprljan'. Ali, Vidić se vraća u zemlju u kojoj nije bio godinama, iskustvo rada u sportu kod njega ne postoji, trebalo je da se uključi kao i njegove kolege, jer je iskustvo osnov svega (...) Nekorektno je dovesti nekog sa terena na takvo mhesto, neće se snaći. Ali, ne protežiram lično ni Džajića ni Vidića, ja to ne mogu, jer znamo šta su i ko su obojica."

Nakon svega, Binić dodaje da "nije nemoguće da zajedno vode FSS" pošto se Vidić i Džajić uvažavaju.

"Ne radi se tu o politici, radi se o tome ko su ljudi koji treba da glasaju, da li taj glasa jer smatra da je neko dobar ili jer treba tako da glasa. Među glasačinma nisu svi ljudi iz sporta i to je ogroman problem. I ranije je bilo, navodim Crvenu zvezdu kao primjer, normalno da postoje i ljudi koji su već ostvareni bankari ili imućni ljudi. Oni su pomagali klubovima, ali nisu se miješali u struku. Onog momenta kada mi se miješate u struku, nema ništa od toga. Toga je uvijek bilo manje-više, i pored mene je bilo mnogo boljih momaka iz generacije koji su propali zbog svega toga jer su mentalno bili slabiji i povukli se, ali tada je bilo je uvijenije i namazanije, pa nije toliko izlazilo u javnost", zaključio je Binić.