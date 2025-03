Borac podigao Ogrineca sa dna i preporodio ga: Zauvijek ću pamtiti da sam izbacio Olimpiju!

Tri mjeseca bez kluba, očaj i neizvjesnost, pa spektakularni nastupi sa Borcem u Evropi, gdje je eliminisao i klub koji ga prošlog ljeta nije želio u svojim redovima.

Banjalučki Borac napravio je senzaciju ove sezone u Konferencijskoj ligi i ispisao istoriju plasmanom u osminu finala, gdje je na kraju poslije prave drame i produžetaka eliminisan od bečkog Rapida.

Ekipa Mladena Žižovića od početka evropskih kvalifikacija do četvrtfinala Konferencijske lige pružala je odlične partije, rušila velikane, remetila planove i dokazivala da se s potpunim pravom nalazi na evropskoj sceni.

Jedan od igrača koji je bljesnuo u crveno-plavom dresu ove sezone je slovenački veznjak Sandi Ogrinec, iako je prošlog ljeta bio očajan kada je ostao bez kluba i morao da čeka novu priliku.

Ogrinec je u intervjuu za slovenački portal “Nogomania” priznao da je prije dolaska u Borac preživljavao težak period u karijeri i bio bez volje, a govorio je i o sjajnoj sezoni u Evropi sa banjalučkim klubom.

"“Bili smo blizu, ali kvalitet, širina ekipe, budžet, sve je to na strani Rapida. Ali jako smo skupo prodali svoju kožu. Za Borac je već izlazak iz grupe bio nerealna stvar. Naravno, jako sam zadovoljan onim što smo pokazali i postigli u Konferencijskoj ligi. Borac ima izgrađenu strukturu ekipe, naš trener ne rotira puno, čvrsti smo i odlučni. Vjeruje istim igračima. Ekipa raste, stiče iskustvo, ali u isto vrijeme ima mladosti. Nismo svaku utakmicu zatvarali, igrali smo, stvarali šanse, pogotovo kod kuće, što me jako veseli", rekao je Ogrinec za “Nogomaniju”.

Na putu do osmine finala Borac je eliminisao ljubljansku Olimpiju, a odlučujući gol postigao je Ogrinec. Sudbina je htjela da upravo on “presudi” klubu koji ga nije želio prošlog ljeta, kada mu je ponuđen ovaj slovenački veznjhak.

"Očigledno je tako moralo biti. Tada sam rekao da mi je Olimpija veliki rival, jer sam bivši igrač Maribora. Ta pobjeda je bila velika stvar za Borac, a činjenica da sam ja bio taj koji je potopio Olimpiju ostaće vjerojatno zauvijek u meni. Bilo je nevjerojatno slaviti ovaj uspjeh s navijačima", rekao je Ogrinec.

Tokom sezone postao je jedan od ključnih igrača u ekipi Mladena Žižovića.

"U Banjaluku sam došao na mala vrata, sasvim neprimijećen. Bio sam bez kluba tri mjeseca, imao sam loš period u Tirolu, nakon te povrede. U Banjaluci mi je sve išlo brzo. Rastao sam iz utakmice u utakmicu, vidio sam da mogu igrati, raslo mi je samopouzdanje, postao sam član prvih jedanaest".

Samo par mjeseci ranije proživljavao je izuzetno težak period u karijeri.

“Ljeto je bilo zaista mučno. Čekao sam tri mjeseca da vidim što će biti, trenirao sam individualno, teški su to testovi. Bio sam prvi put u takvoj situaciji i stvarno nisam znao kako je to. Bio sam malo skeptičan je li to to. Nisam više znao šta da radim. Znate, najgore je kad znate da ste u januaru imali priliku napustiti Tirol. Nisu mi dopustili da odem, ali nisu mi dali ni novi ugovor. Kad je došao avgust, još sam bio bez ugovora i već bez volje”.

Uslijedio je poziv u Borac, a Ogrinec priznaje da ga je privuklo igranje u Evropi.

"Vjerovatno sam napravio korak unazad došavši u Bosnu i Hercegovinu, ali sam to napravio da bih napravio tri koraka naprijed. Išao sam svjesno. U Borac sam došao kada su već izborili grupnu fazu. Došao sam i jer sam želio da igram evropski fudbal. Sada znam da imamo dobru ekipu, ali tada to nisam mogao znati. Borac vjerovatno ima najmanji budžet među klubovima Konferencijske lige, pa je tada bilo teško zamisliti prolaz dalje iz grupne faze. Danas, kad smo došli ovako daleko, vidimo da je to senzacija”.

Ogrinec se nametnuo i kao jedno od glavnih napadačkih rješenja u ekipi Mladena Žižovića. Na 18 prvenstvenih utakmica postigao je šest golova, a na 10 mečeva Konferencijske lige dva puta upisao se u strijelce, u izuzetno važnim trenucima.

"Možda sam ja dobar dokaz da u fudbalu nema pravila za uspjeh. Sada sam u stvarno pozitivnom trenutku, kada lopta odskače točno tamo gdje ja želim. Već sam u Austriji igrao više naprijed nego u Sloveniji, tako je i ovdje. Trener želi da igram, stvaram i šutiram. Ja hoću gol, gol hoće mene. Neka traje", poručio je Ogrinec.

On kaže da trenutno ne želi previše razmišljati o budućnosti.

“Glavni cilj mi je biti zdrav, bez povreda i da igram. Sve ostalo je nagrada. Imam još godinu i po ugovora, bliži se ljeto, a s njim i prelazni rok. Svašta se može dogoditi. Miran sam, ovdje sam dobio ono što mi je trebalo. Ali nije još gotovo, svaka sljedeća utakmica je vrlo važna i za nas i za mene. Inostranstvo mi je prioritet, želim ostati u inostranstvu”.

Da li Ogrinec ostaje u Borcu

“Imam ugovor za sljedeću sezonu, ali što je najvažnije moji saigrači i ja imamo zadatak da uhvatimo Zrinjski. Šest bodova zaostatka nije puno, igramo i kup i želimo duplu krunu. Bilo bi lijepo osvojiti neki trofej. Ne znam šta će biti na ljeto. Ovdje sam srećan, opušten, klub raste, sve ostalo će doći nakon završetka sezone".

Ogrinec je vrlo kratko, tek na dvije prijateljske utakmice i jednoj utakmici U21 Evropskog prvenstva bio član mlade reprezentacije Slovenije. Nacionalna selekcija, priznaje, ostaje njegov sad od kojeg neće odustati.

"Teško je prognozirati šta će se dogoditi u mojoj klupskoj karijeri, a još teže u reprezentativnoj. Ali to mi je velika želja od djetinjstva. Svaki put kad odem na trening i svaki put kad igram utakmicu, vidim to kao korak prema ovom velikom cilju. Ko zna, možda jednom i uspijem. Definitivno neću odustati”, zaključio je Ogrinec razgovor za portal “Nogomania”.