Borac ispisao istoriju, ali i pružio priliku koja se ne odbija: Igranje u Evropi i te kako znači svakom od nas!

Dok cu crveno-plavi nizali istorijske uspjehe za mnoge igrače, ne samo one najmlađe, to je bilo prvo evropsko iskustvo. Zato je Borčev uspjeh još veći, a neki od njih su od debitanta stigli do toga da rješavaju evropske mečeve.

Banjalučki Borac danas u 18.45 časova igra protiv Olimpije na Stožicama u revanšu plej-ofa Konferencijske lige.

Crveno-plavi će u Sloveniji braniti prednost od jednog gola iz prvog meča i pokušati da ispišu još jednu stranicu istorije.

Kada je Borac u posljednjem meču grupne faze odigranom u Banjaluci odigrao 0:0 sa Olimpijom i izborio proljeće u Evorpi ostvaren je najveći ne samo klupski uspjeh, već najveći uspjeh bh. fudbala.

Ali nije samo Borac ispisao istoriju sjajnim rezultatima u Evropi ove sezone, već je pružio i priliku igračima koji dotad nisu imali dikakvog evropskog iskustva da se dokažu, a to su oni i učinili i pokazali da mogu i da igraju protiv daleko većih i poznatijih klubova.

Jedan od najzaslužnijih za uspjehe Borca je pouzdani štoper Bart Majers koji je ljetos stigao u klub. Holanđanin je bio neprelazna prepreka za brojne rivale, iako mu je ovo debitantska sezona u evropskim takmičenjima.

"Potpuno ste u pravu, ovo je i meni prvo ovakvo iskustvo. Ovo mi je prvih šest mjeseci na inostranoj sceni. Kao što i sami vidite, svakom igraču ovo mnogo znači. Fudbal je nepredvidiv, može svašta da se dogodi i mi smo to dokazali u posljednjih šest mjeseci", bio je njegov komentar na naše pitanje poslije duela sa Omonijom i još jedne "doktorske disertacije" u odbrani , kojom je sačuvao gol crveno-plavih.

Zajedno sa Jurihom Karolinom čini pouzdani tandem i stub Borčeve ekipe, kao da nije riječ o njihovoj prvoj sezoni u evropskim takmičenjima.

Karolina je izdanak omladinske škole PSV-a, u omladinskim selekcijama kluba iz Ajndhovena PSV-u igrao je sa Stivenom Bergvajnom, Đanlukom Skamakom i Kodijem Gakpom, u omladinskim selekcijama Holandije sa Mathijsom De Lihtom, Frenkijem De Jongom, Donijem Van De Bekom... U mlađim danima igrao je protiv mnogih današnjih zvijezda poput Kilijana Mbapea, ali se ispostavilo da će svoje prve nastupe u evropskim takmičenjima upisati u dresu banjalučkog Borca.



"Nakon igranja u Poljskoj bilo je vrijeme za nove izazove. I tada mi je, kao i danas bio sna da igram u evropskim takmičenjima, Ligi šampiona, Ligi Evrope, Konferencijskoj ligi i zbog toga sam odlučio da dođem u Borac. Za mene je izuzetno važno iskustvo u Evropi, jer u tim evropskim utakmicama najviše naučiš. Igraš protiv najboljih ekipa iz tih država, igraš protiv ekipa koje imaju drugačije stilove igre, tu su putovanja, žestok ritam četvrtak-nedjelja, zbog kojeg nam je izuzetno važan i oporavak", rekao je Karolina u razgovoru za MONDO i dodao:

"Možda nismo imali mnogo iskustva igranja u Evropi, ali naša volja i način na koji predstavljamo Borac i sebe kao igrače na velikoj sceni dovoljno govori. Od prve do zadnje utakmice smo vjerovali u uspjeh. Išli smo korak korak i pokazali da možemo da se nosimo protiv ekipa koje su na papiru bile veliki favorit protiv nas. Pokazali smo veliko srce i zajedništvo. To nam je dalo dodatnu snagu i mi smo sigurno jedno od najprijatnijih iznenađenja ove sezone".

Nakon sjajne evropske kampanje jednu stvar je naučio.

"Ono najvažnije što sam naučio je da bez obzira protiv koga igramo moramo da damo 100 odsto. Ali zato timovi u Evropi sada znaju da ne smiju da nac potcijene, a ekipe u našem prvenstvu ulažu dodatan trud jer znaju da igraju protiv Borca", istakao je Karolina.

Nisu u Borac ljetos stigli samo igrači bez evropskog iskustva. U ekipu u kojoj su već bili iskusni igrači poput Srđana Grahovca ,Stojana Vranješa i Zorana Kvržića, stigao je i Đorđe Despotović, napadač koji je odmah pokazao klasu i svoje ogromno iskustvo, a kao važan šraf pokazao se i Stefan Savić.

Fudbaler sa austrijskim pasošem stigao je u Banjaluku nakon igranja u Austriji, Hrvatskoj, Turskoj i Poljskoj. U evropskim takmičenjima igrao je u dresu upravo sadašnjeg protivnika Borca, Olimpije, a novi nastup u Evropi bio je jedan od motiva za dolazak Banjaluku.

"To je i bio moj cilj kada sam dolazio. U Poljskoj nisam više igrao za titulu, došao je Borac i ja sam htio da budem u ekipi koja se bori za šampionski pehar. Cilj je bio da se plasiramo u Evropu i to smo i ostvarili, za klub i za svakog igrača je prelijepo igrati u Evropi. Evo ovo što smo ostvarili je neopisivo, prelijep osjećaj", kaže Savić koji ističe da su i promjene koje su u međuvremenu došle donijele dosta toga dobrog klubovima sa ovih prostora, kao i igračima.

"Kada sam bio u Olimpiji nije bilo Konferencijske lige, tada je bilo teže i stići do Evrope. Ova Konferecnijska liga je super za klubove kao naš, možeš da igraš u Evropi protiv klubova koji su na istom nivou".

Podrška iskusnijih igrača izuzetno je važna za one mlađe i cijelu ekipu, ali Savić skromno sebe stavlja u drugi plan.

"Imamo dovoljno iskusnu ekipu, imamo i par mladih koji su se super uklopili. Ima i starijih od mene poput Kvrže, Grahe, mislim da oni mnogo više od mene pomažu tim mladim igračima. Ja sam više onako na terenu, da se on osjeća bolje, da mu bude lakše, da mu dodam bolji pas, a ovako van terena tu više ovi stariji pomažu, Graha, Stojan, Kvrža...", kaže Savić.

Kada je riječ o podršci ne radi se tu samo o savjetima, motivaciji pred utakmicu ili nekim ispravkama na terenu, smatra Sandi Ogrinec.

"Sigurno da nam znači iskustvo naših igrača. Mi imamo dobar miks iskustva i mladosti. Nisu to iskustva samo na terenu, to se vidi i u svlačionici i na putu u autobusu, to stvarno dosta pomaže ekipi kada dio njih prođe to sve u karijeri. Sa ovih sedam, sada će osma evo i mi svi sada već imamo to neko iskustvo i to je samo plus za napredak u narednoj sezoni u kojoj ćemo opet pokušati u grupnoj fazi", kaže Ogrinec.

I on je jedan od onih kojima je igranje evropskih kvalifikacija, a potom i ligaške, te nokaut faze Konferencijske lige prvo iskustvo u Evropi.

Veznjak Borca koji je bio član ekipe Maribora koja je prije nekoliko godina igrala Ligu šampiona, ali nije dobio evropske minute, priznaje da je imao nedoumica ljetos, međutim...

"Moram da priznam da sam na početku imao dileme oko dolaska, ali onda kada sam razmislio vidim da je Borac klub koji se bori za titulu svake godine, ima dobru ekipu i bonus igraju Evropu. Kada sam to sve sagledao rekao sa idem i pokušaću da iskoristim šansu.Dokazali smo da možemo igrati na evropskoj sceni. U Mariboru sam bio jako mlad, 18-19 godina i teško je bilo da uđeš u ekipu, bio sam tu uz prvu ekipu, ali bilo je teško. Ponudila se sada ova prilika u Konferencijskoj ligi, nije to Liga šampiona, ali ako nastavimo ovim putem možda nekad i Liga šampiona dođe u Banjaluku. Ja sam došao u Borac po minute, da živnem, dobio sam to što sam tražio, možda mi je trebalo par utakmica na početku da uhvatim ritam, ali kroz svaku narednu utakmicu sam se digao i mislim da je ovo sada bio vrhunac i nadam se da ću ovako i nastaviti", rekao je Ogrinec.

Borac je ove sezone u Evropi imao nekoliko junaka, praktično novog u svakoj utakmici. Nekad su to bili iskusniji igrači poput Despotovića, Erere, Savića, Grahovca, a nekad oni koji igraju svoju debitantsku evropsku sezonu.

Pobjedu protiv LASK-a donio je golom Dino Skorup, koji je u međuvremenu otišao u rumunski Sepsi, a prošlog četvrtka to je bio Ogrinec, koji je prvo izborio penal, a onda u samom finišu postigao za pobjedonosni gol protiv Olimpije.

"Utakmica uvijek izbaci nekog drugog. Sada je bio penal nada mnom, pa sam poslije i zabio. Ja sam stvarno presrećan, ali odradili smo pola posla. Čeka nas duplo zahtjevnija utakmica. Mislim da imamo velike šanse da prođemo dalje. Biće rasprodan stadion, biće top atmosfera, naših navijača će biti puno gore, jedva čekam utakmicu. Idemo pametno, imamo pozitivan rezultat, nadamo se prolazu dalje", zaključio je Ogrinec.