"Ovo je prilika generacije!" Žižović pred utakmicu odluke: Igrali smo i pod većim pritiskom i u boljim atmosferama

"Straha nema, igrači žele da još jednom potvrde kvalitet koji evo traje već 7-8 mjeseci", istakao je trener Borca pred duel sa Olimpijom.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nešto više od 24 časa ostalo je do početka revanš meča između banjalučkog Borca i Olimpije.

Banjalučani će na stadionu Stožice braniti gol prednosti, ali prema riječima Mladena Žižovića to ne znači i apsolutnu defanzivu, a trener Borca ističe da će se njegovi igrači uz najavljenu veliku podršku navijača takođe osjećati komforno i kao kod kuće.

"Prije utakmice predikcije su davale veće šanse Olimpiji, ali mislim da smo sada u egalu i da smo osjetili jedni druge. Sigurno se nećemo povući ili braniti. Naravno, ukoliko bude protivnik bde nametnuo svoj ritam, pa da nas u pojedinoj fazi utakmice pritisnu, ali generalno plan nije da se branimo 90 minuta. Svjesni smo da imamo prednost koja nije toliko velika, neophodno nam je da postignemo jedan gol, eventualno dva i da prođemo dalje. Ukazala nam se prilika generacije, možda jedna sjajna šansa za sve nas i pokušaćemo da je iskoristimo i donesemo radost našim navijačima koji dolaze u velikom broju. Vjerujem da će biti fenomenalan ambijent, neka pobiijedi bolji, mi ćemo se truditi da budemo konkurentni. Predviđali smo se da će se odlučivati ovdje u Ljubljani, to se i ostvarilo", rekao je Žižović na konferenciji za novinare u Ljubljani.

"Mislim da smo i u Banjaluci pokazali puno dobrih stvari, možda s obzirom na prikazano stanje prednost je mogla biti i veća, ali moramo biti mirni, na zemlji i shvatiti da je i ovo vrlo dobra prednost i pokušati da je sačuvamo i prođemo dalje", dodao je on.

Još jednom je podsjetio da su crveno-plavi često potcijenjeni.

"Smatram da ovi momci po ko zna koji put pokazuju karakter i kvalitet koji drugi obično vide tek kada završi utakmica. Mi smo obično u podređenom položaju prije nego što utakmica počne, bili smo možda i u ovoj situaciji, ali opet smo na sjajan način predstavili klub i nadam se da će sutra biti isto tako."

Stadion Stožice je rasprodan, trener domaćih ranije danas rekao je da je njegovoj ekipi potrebna podrška cijelog grada, ali Žižović ne smatra da će atmosfera biti posebno uzavrela u poređenju sa nekim drugim mečevima koje je Borac odigrao ove sezone.

"Igrali smo pod mnogo većim pritiskom u kvalifikacijama i u Konferencijskoj ligi gdje nismo imali tu pomoć pa i u sličnim ili boljim atmosferama, pogotovo u Grčkoj ili na Kipru, pa i protiv Ferncvaroša i nismo se nešto posebno pripremali da će to da utiče posebno na utakmicu. Sigurno je da je utakmica važna i da su igrači svjesni toga, ali straha nema. Ovo je još jedna utakmica i igrači žele da potvrde kvalitet koji traje evo već 7-8 mjeseci."

Ekipu Olimpije neće moći sa klupe da vodi Viktor Sančez, zbog žutih kartona, a u sličnoj situaciji bio je Žižović, kada u kvalifikacijama za Ligu šampiona nije mogao da vodi crveno-plave protiv PAOK-a.

"Sigurno će uticati, bez obzira što oni govore da ne utiče. Nije isto, upute sa tribina nisu iste kao kada stojite pored klupe. Nemate pristup svlačionici i date neke upute na poluvremenu i sigurno je otežavajuća okolnost. Ali to su njihovi problemi, ne želimo da se pretjerano bavimo njima. Želimo da budemo mi pravi i da iskontrolišemo one stvari na koje mi možemo da utičemo, a stvari koje nisu u našem domenu to nam nije u fokusu."

Crveno-plavi karavan stiže u četvrtak u Ljubljanu, a to raduje sve u Borčevom taboru i pokušaće da im se oduže još jednom velikom evropskom utakmicom.

"Neko mi je maloprije rekao da dolazi 16 autobusa iz Banjaluke, čini mi se da je to u istoriji kluba najveće organizovano gostovanje, što je opet jedna vrsta pobjede za naš klub. To je sigurno podstrek, a imamo mnogo prijatelja ovdje, po mom mišljenju biće podijeljena atmosfera na tribinama, bez obzira što je Olimpija domaćin, smatram da mi možemo da se osjećamo kao kod kuće i nadam se da ćemo ih obradovati, a mi možemo da im obećamo da ćemo dati zadnji atom snage i pokušati da im priredimo još jednu veliku evropsku priču."

Dobio je Žižović i pitanje da li je ekipa eventualno vježbala izvođenje jedanaesteraca.

"Penali, vježbanje... razna su tumačenja. Jedni kažu treba vježbati, drugi ne treba, jedni kažu ako vježbate onda kažu pripremate se da izgubite, šaljete neku poruku da ćemo izgubiti. Mi smo imali iskustva kroz kvalifikacije, možda smo u maloj prednosti u odnosu na njih, nadam se da neće doći do penala. Mi pokušavamo riješiti sve u regularnih 90 minuta. Mogući su razni scenariji, neke možete iskontrolisati, neke ne. Posebne priprema za izvođenje penala po mom mišljenju nema. Mi smo svjetski prvaci procentualno po broju promašenih jedanaesteraca od ljetos, ali smo u odlučujućim trenucima bili dobri. Ako dođe to toga presudiće sportska sreća i znanje, a u našoj ekipi imamo dovoljno iskustva da znamo procijeniti koji bi igrači mogli da riješe utakmicu i na taj način."

Za razliku od Borca koji nije igrao prvenstveni duel protiv Sarajeva, slovenačka ekipa odigrala je svoj prvenstveni meč proteklog vikenda, ali trener Borca ne smatra da je u prednosti zbog više odmora.

"Olimpija je imala utakmicu u nedjelju, ali ne Olimpija nego čini mi se Olimpija B, s obzirom da su igrala samo dva igrača iz startnih 11, tako da nije to nikakav plus. oko 95 posto igrača Olimpije je takođe odmaralo. Tako da mislim da smo u egalu", zaključio je Žižović.

Optimista pred revanš u Ljubljani je i Stefan Savić, koji je ranije nosio dres Olimpije, a sada će pokušati sa Borcem da je eliminiše i izbori plasman u osminu finala Konferencijske lige.

"Drago mi je da sam ponovo ovdje u Ljubljani. Prvu utakmicu smo pobijedili 1:0, imamo tu prednost i bitno je da budemo koncentrisani tokom svih 90 minuta i sačuvamo je u ovom 'drugom poluvremenu'. Nadam se da će biti dobra i fer atmosfera, potrudićemo se da damo sve od sebe. Dolazi puno naših, biće puno navijača Olimpije i nadam se da će biti dobra utakmica i sjajan ambijent sa obje strane", rekao je Savić.

Fudbaleri Borca večeras su odradili trening na stadionu "Stožice", gdje će u četvrtak od 18.45 protiv domaće Olimpije igrati revanš meč plej-ofa Konferencijske lige.