Žižović nakon trijumfa za prvo mjesto: "Apsolutno zasluženo, namjeravamo da ostanemo na ovoj poziciji!"

Trener Borca sumirao je meč poslije kojeg su crveno-plavi preuzeli lidersku poziciju.

Fudbaleri Borca preuzeli su prvo mjesto u Premijer ligi BiH osam kola prije kraja sezone.

Crveno-plavi su na Gradskom stadionu, u meču 25. kola, trijumfovali nad Slobodom rezultatom 2:0 te sada imaju dva boda više od Zrinjskog, koji je ranije tokom dana remizirao bez pogodaka sa Sarajevom.

"Mislim da je pobjeda čista i zaslužena. Htjeli smo pobjedu bez primljenog gola i to smo i ostvarili. Šteta za još dva gola koje smo postigli zbog VAR situacija koje nam nisu išle u prilog. Bilo bi to zaista sjajno jer se radilo o vrhunskim akcijama, ali generalno apsolutno zaslužena pobjeda. Sloboda čvrsta, organizovana, to su pokazali i protiv Veleža i Zrinjskog u prvoj utakmici, ali mislim da je Borac kvalitetniji. Nakon mnogobrojnih utakmica, ne vidi se puno oscilacija u igri što nas raduje. Preuzeli smo i prvu poziciju, namjeravamo ostati na njoj do kraja prvenstva i nadam se da će tako i biti", rekao je Žižović za TV Arena sport nakon utakmice.

Pred Borcem je sada dvomeč sa Sarajevom, na Gradskom stadionu. Dva rivala će odmjeriti snage u utorak (15. april, 17.30), u revanš utakmici polufinala Kupa BiH, a zatim i u subotu (19. april, 15.30), u redovnom premijerligaškom kolu.

"Pred revanš Kupa imamo prednost iz prvog meča. Međutim, odmorićemo se četiri dana, pa ćemo tek onda misliti o prvenstvu. Ne preskačemo utakmice, najbitnije je da sutra odradimo trening i kvalitetan oporavak, pa ćemo se spremat za Kup. Ne vjerujem u neka iznenađenja, s obzirom na probleme koje Sarajevo ima. Imamo i mi svojih, ne ističemo ih, radimo u miru i tišini i mislim da nam to donosi rezultat."

Srđan Grahovac je zbog povrede zadnje lože morao da napusti teren u 14. minutu.

