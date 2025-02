Sa Olimpijom osvajao trofeje, sad igra protiv nje! Stefan Savić: Znam samo ekonoma, „zaprijetili“ mi dočekom u Ljubljani

„Sve se promijenilo od uprave do igrača“, kaže fudbaler Borca Stefan Savić koji je tri sezone nosio dres kluba iz Ljubljane.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbaleri Borca stigli su u Ljubljanu gdje ih očekuje još jedan istorijski duel, ovog puta sa Olimpijom.

Glavni grad Slovenije i stadion Stožice, na kojem će u četvrtak od 18.45 časova početi duel crveno-plavih i „zmajčeka“ najbolje poznaje Stefan Savić, veznjak Borca koji je prošlog ljeta stigao u Banjaluku.

Savić je nosio dres Olimpije od ljeta do 2017. do ljeta, a svom bivpem klubu umalo je presudio prošlog četvrtka, imao je dvije sjajne šanse, ali je jednom Slovence spasio golman, a drugi put je lopta prohujala pored stative.

„Prvo poluvrijeme nismo znali baš ko će da napadne, ko će da se brani, Olimpija je ušla malo bolje u utakmicu što se tiče posjeda, ali nisu imali sad nekih šansi. Naravno u drugom poluvremenu nam je pomogao crveni karton, kada imaš crveni karton uvijek je sve teže i teže. U drugom poluvremenu imali smo dosta šansi, ja sam imao dvije dobre šanse, imali smo i penal. Publika nam je dosta pomogla i lijepo je što smo postigli na kraju taj gol. I to nije lako bilo iako si sa igračem više, uvijek je teško dati gol. Ali taj gol nam je izuzetno važan i sigurno da će nam pomoći u revanšu“, prokomentarisao je Savić prvi meč u razgovoru za MONDO.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Sa Olimpijom je osvojio tri trofeja, duplu krunu u sezoni 2017/18 i Kup Slovenije naredne sezone.

„Bio sam tri godine, osvajali smo titule, mani je bilo prelijepo i rado se uvijek sjećam tog perioda. Sada se vraćam tamo, što se kaže kući i sigurno da će to biti lijep osjećaj“, rekao je Savić.

U međuvremenu klub iz Ljubljane promijenio je vlasnika, upravu, ekipu tako da na terenu neće biti starih poznanika, ali kaže da su oni pratili sve šta se dešavalo ove sezone, pa i ovaj duel Borca i Olimpije.

„U klubu znam samo ekonoma, on je jedini koji je ostao iz tog perioda. Sve drugo se promijenilo, od uprave do igrača. Ali bivši saigrači koji su tu u Ljubljani javili su mi se, gledali su utakmicu, komentarisali su da me čekaju u Ljubljani i da će nam biti teško, ali više kroz šalu“ (smijeh).

Savić priznaje da je Olimpija dosta izgubila neigranjem Raula Floruca koji je zaradio crveni karton u prvoj utakmici odigranoj u Banjaluci, ali da na Stožicama neće biti nimalo lako.

„Taj crveni karton kao nam je dosta pomogao, pogotovo što je riječ o vrhunskom igraču. On će im faliti sigurno, ali utakmica se igra opet 11 na 11, oni igraju kući, izgubili su 1:0 u prvom meču i sigurno će ići na pobjedu jer nemaju drugog izbora. Biće to teška utakmica za nas, biće sigurno pun stadion, biće teško i za nas, ali i za njih“, zaključio je Savić.

