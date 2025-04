Sferopulos poslije poraza Zvezde: "Ja sam ponosan kako smo igrali"

Prva reakcija trenera Crvene zvezde Janisa Sferopulosa poslije poraza od Panatinaikosa u Atini.

Crvena zvezda je izgubila od Panatinaikosa poslije produžetka 111:104 i to znači da će sa desetog mjesta u plej-in. Izabrala je Zvezda najteži mogući put, pošto sada zna da mora da pobijedi dva tima kako bi došla do doigravanja, pa tako već u utorak gostuje Bajernu u Minhenu, a ako pobijedi čeka je poraženi iz duela Real Madrid - Pariz.

Mogla je Zvezda i do bolje pozicije da je Rokas Gedraitis pogodio u posljednjoj sekundi regularnog dijela, kada je promašio zicer na obruču, ali znaju dobro u crveno-bokelom taboru da moraju odmah ovu utakmicu da "izbrišu" iz pamćenja i okrenu se Minhenu.

"Nije težak poraz, jeste poraz, ali smo se borili do kraja", rekao je Janis Sferopulos poslije utakmice.

"Ponosan sam kako smo igrali protiv šampiona Evrope i ostali smo do kraja u igri. Imali smo plus osam na dva i po minuta do kraja, a oni su tada pokazali kvalitet i pogodili teške šuteve. Imali smo šut za pobjedu, imali su oni neke lake poene u kontri i tako su došli do trijumfa", naglasio je Sferopulos.

Podsjetimo, briga za Crvenu zvezdu pred meč sa Bajernom biće i povreda Kodija Milera Mekintajera koji se povrijedio u finišu treće četvrtine, kada je izvrnuo zglob, a iako se kasnije vratio na parket briga je u kakvom će stanju biti kada se "ohladi".







