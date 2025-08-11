logo
Napoli bez važnog napadača: Raspadori prešao u Atletiko Madrid

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Kako prenose italijanski mediji, Napolitanci će na ime transfera Đakoma Raspadorija zaraditi 26 miliona evra.

Đakomo Raspadori Izvor: ErreRoberto/Shutterstock

Italijanski reprezentativac Đakomo Raspadori kompletirao je transfer iz Napolija u Atletiko Madrid za 26 miliona evra, uključujući bonuse, potpisavši petogodišnji ugovor.

Prema informacijama iz Italije, radi se o 22 miliona evra fiksne sume i dodatna četiri miliona kroz relativno lako ostvarive bonuse vezane za učešće u Ligi šampiona.

Dvadesetpetogodišnji napadač pridružio se Napoliju iz Sasuola 2022. godine, i to na pozajmicu od pet miliona evra uz obavezu otkupa za dodatnih 28 miliona. Nakon toga, bio je ključni igrač u dva osvojena "skudeta" u posljednje tri sezone.

Napustio je stadion "Dijego Armando Maradona" nakon što je postigao 18 golova i zabilježio 10 asistencija na 109 takmičarskih utakmica.

Svestrani napadač ima devet golova i šest asistencija na 40 nastupa za seniorsku reprezentaciju Italije, sa kojom je osvojio EURO 2020.

Raspadori je ovog ljeta postao drugi Italijan koji je prešao u redove Madriđana, nakon što je Mateo Ruđeri stigao iz Atalante.

Tagovi

Serija A Napoli Atletiko Madrid transferi

