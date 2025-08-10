Milan ga doveo iz Zvezde za pet miliona, sad ga tjera: 12 minuta u dresu "rosonera" i raskid ugovora

Sjećate li se srpskog napadača Marka Lazetića? Napušta Milan i seli se u Škotsku.

Mladi srpski fudbaler Marko Lazetić raskida ugovor sa Milanom, javlja italijanski "insajder" Đanluka di Marcio. Već duže vremena je svima jasno da Lazetić neće ostati u Milanu i samo se tražio model po kome će se rastati, tako da je sada dogovoreno da ga Aberdin preuzme bez obeštećenja, a da "rosonerima" pripadne 50 odsto od iduće prodaje.

U početku Milan nije želio da pusti Lazetića za džabe, pošto ga je platio Crvenoj zvezdi čak pet miliona evra prije tri godine, međutim na kraju nisu imali izbora, jer je Aberdin prijetio da će se povući iz pregovora.

Ako na kraju uspiju da se dogovore i sa Lazetićem oko ličnih uslova, i ako prođe ljekarske preglede, već od sljedeće nedjelje biće član slavnog škotskog kluba koji je nekada vodio i ser Aleks Ferguson, a koji je prethodnu sezonu završio na petom mjestu iza Seltika, Rendžersa, Hibernijana i Dandija.

Lazetić je ponikao u Crvenoj zvezdi i poslije samo nekoliko mečeva za nju - i jednog gola u Superligi - Milan ga je kupio za pet miliona evra u zimu 2022. U dresu ovog kluba nije dobio šansu, zapravo je igrao samo 12 minuta za prvi tim, dok je bio dio mladog tima, ali ni tu nije napravio naročito veliki iskorak. U potrazi za minutima, Lazetić je išao na pozajmice u Altah, Fortunu Sitard i TSC.

U dresu kluba iz Bačke Topole je za dvije sezone dao dva gola, a vidjećemo kako će se sad snaći u Škotskoj.