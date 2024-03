Srbin poručio: Mogu da budem veliki igrač, biću starter u Milanu

Mladi srpski napadač vjeruje da može da se izbori sa nedaćama i da zaigra na najvišem nivou.

Izvor: Andre Weening/Orange Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia

Otišao je Olivije Žiru i sada bi Luka Jović mogao da se izbori za mjesto prvog napadača Milana, ali tome se nada i još jedan srpski napadač. Marko Lazetić je u redove "rosonera" došao u transferu vrijednom 4.500.000 evra iz Crvene zvezde, ali nije se od tada naigrao fudbala. Ni u Milanu, a ni na pozajmicama u Altahu i Fortuni Sitard.

Ipak, on je sada u intervjuu za "Đanluka Di Marcio" u Italiji istakao da napreduje svakoga dana i da vjeruje da će se vratiti u Milano i to kao starter.

"Odlazak na pozajmicu nikada nije lak. Moj cilj je da svaki dan napredujem zahvaljujući napornom radu. Nadam se da ću se vratiti u Milan. Ponekad morate da napredujete prije nego što igrate u timovima kao što je Milan. A da li mi je cilj da se vratim kao starter? Apsolutno da", rekao je Lazetić.

Vjeruje Lazetić uprkos tome da je jedva imao iskustva u seniorskom fudbalu da može da postane veliki igrač i da ima prostora za napredak.

"Od kada sam otišao, napredovao sam u tri segmenta. Više treniram i radim, shvatio sam kako se treba ponašati u određenim sredinama i stekao sam iskustvo.To ne znači da prije nisam davao sve što sam mogao. Svako ko me poznaje zna da sam vrijedan radnik, ali mlad sam i mogu još da rastem. Ako nastavim ovako, mogu da postanem veliki igrač'', dodao je on.

Pitali su ga i za učinak Luke Jovića, koji mu je sada jedan od rivala za mjesto napadača u sastavu Milana.

''Luka je Srbin i svaki put kada izađe na teren ja navijam za njega. Onda ako si igrao za Real Madrid to znači da si veliki fudbaler i on to i jeste. Međutim, nadam se da ga Pioli tjera da igra više i da će nastaviti da postiže golove. Volim da posmatram mnoge igrače različitih karakteristika jer tako se uči. Ali jedno je sigurno: nemam veze sa Mitrovićem koji je pravi centarfor, sjajan finišer. Ali volim da napadam prostor i tražim igru jedan na jedan. Sve će ovo doći sa vremenom'", završio je Lazetić.