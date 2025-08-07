"Ne znam hrvatski, samo imam pasoš": Pulišić iskulirao Luku Modrića, a Srbin ga zagrlio pred svima

Luka Modrić sa Amerikancem Kristijanom Pulišićem neuspješno pokušao da priča na hrvatskom, a sa Srbinom Strahinjom Pavlovićem se srdačno zagrlio.

Izvor: Twitter/screenshot/usmntonly

Hrvatski as Luka Modrić (39) stigao je u Milan nakon 13 zlatnih godina u Real Madridu i još se upoznaje sa saigračima. Među njima je i američki fudbaler hrvatskog porijekla Kristijan Pulišić (26), od koga je Luka htio da sazna da li govori njegov jezik.

"Hrvatski?"

"Da li znaš da kažeš nešto ili ne?"

"Ne, ne", uzvratio je Amerikanac.

"Samo mi je pasoš hrvatski", nasmijao se vezista "rosonera".

Pulišić je rođen u Sjedinjenim Državama 1998, kao i njegov otac Mark Pulišić 1968, a porodica vuče porijeklo iz Dalmacije, sa ostrva Olib kod Zadra. Ipak, uprkos korijenima i dokumentima, nije previše vezan za Hrvatsku.

Ipak, u klupskom trening-centru "Milanelu" Modrića je ipak dočekao neko ko ga je odlično razumije, Srbin Strahinja Pavlović (24).

I srpski internacionalac bio je među igračima koji su raširenih ruku i uz zagrljaj dočekali osvajača Zlatne lopte za 2018. godinu. Poput Pulišića, i Pavlović je starosjedilac u ekipi Maksa Alegrija, a klub je objavio fotografije njegovog i Modrićevog pozdrava.

Pogledajte njihov susret:

Strahinja Pavlović igra za Milan od 2024. i dolaska iz Red Bula, a u novoj sezoni imaće privilegiju da mu saigrač bude najbolji hrvatski igrač svih vremena. Mogli bi da zaigraju jedan kraj drugog za dva dana u pripremnom meču protiv Lidsa ili 10. avgusta protiv Čelsija, dok će takmičarske utakmice početi da igraju od 17. avgusta i meča Kupa Italije protiv Barija.

Svaki meč u ovoj sezoni izazivaće veliku pažnju zbog Modrićevog dolaska među "rosonere".

