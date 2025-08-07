"Ne znam hrvatski, samo imam pasoš": Pulišić iskulirao Luku Modrića, a Srbin ga zagrlio pred svima

Luka Modrić sa Amerikancem Kristijanom Pulišićem neuspješno pokušao da priča na hrvatskom, a sa Srbinom Strahinjom Pavlovićem se srdačno zagrlio.
Hrvatski as Luka Modrić (39) stigao je u Milan nakon 13 zlatnih godina u Real Madridu i još se upoznaje sa saigračima. Među njima je i američki fudbaler hrvatskog porijekla Kristijan Pulišić (26), od koga je Luka htio da sazna da li govori njegov jezik.
- "Hrvatski?"
- "Da li znaš da kažeš nešto ili ne?"
- "Ne, ne", uzvratio je Amerikanac.
- "Samo mi je pasoš hrvatski", nasmijao se vezista "rosonera".
Pulišić je rođen u Sjedinjenim Državama 1998, kao i njegov otac Mark Pulišić 1968, a porodica vuče porijeklo iz Dalmacije, sa ostrva Olib kod Zadra. Ipak, uprkos korijenima i dokumentima, nije previše vezan za Hrvatsku.
Ipak, u klupskom trening-centru "Milanelu" Modrića je ipak dočekao neko ko ga je odlično razumije, Srbin Strahinja Pavlović (24).
I srpski internacionalac bio je među igračima koji su raširenih ruku i uz zagrljaj dočekali osvajača Zlatne lopte za 2018. godinu. Poput Pulišića, i Pavlović je starosjedilac u ekipi Maksa Alegrija, a klub je objavio fotografije njegovog i Modrićevog pozdrava.
Pogledajte njihov susret:
Strahinja Pavlović igra za Milan od 2024. i dolaska iz Red Bula, a u novoj sezoni imaće privilegiju da mu saigrač bude najbolji hrvatski igrač svih vremena. Mogli bi da zaigraju jedan kraj drugog za dva dana u pripremnom meču protiv Lidsa ili 10. avgusta protiv Čelsija, dok će takmičarske utakmice početi da igraju od 17. avgusta i meča Kupa Italije protiv Barija.
Svaki meč u ovoj sezoni izazivaće veliku pažnju zbog Modrićevog dolaska među "rosonere".
