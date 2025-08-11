"Srbija je sila, a osvojila je dvije medalje za 20 godina": U Grčkoj skidaju teret sa igrača i prozivaju "orlove"

Kostas Haralambidis poslije mečeva reprezentacije Grčke govorio je o očekivanjima na Evropskom prvenstvu

Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@ert

Pomoćni trener reprezentacije Grčke Kostas Haralambidis govorio je o očekivanjima na predstojećem Evropskom prvenstvu u košarci. Odigrala je Grčka protiv Izraela vrlo loše i izgubila 58:75, ali znatno oslabljena za najboljeg igrača Janisa Adetokunba. Zbog igre koju je tim pokazao upalili su se alarmi u Grčkoj, a pomoćni trener pokušao je da smiri strasti.

"Rotacija koja se dogodila na utakmici sa Izraelom, sa igračima koji nisu imali mnogo minutaže, ni na koji način ne opravdava naše prisustvo u meču sa Izraelom. Zaključci su izvedeni iz obje utakmice. Sa Srbijom smo odigrali veoma punu utakmicu i u napadu i u odbrani, sa nekim izostancima. Janis je veoma uticajan na igru tima, Zugris i Toliopulos su takođe nedostajali", rekao je za EOK.

"U ovoj reprezentaciji niko nije suvišan, svako dijete je vrijedno zbog rada i uloge koju može da ima u timu. Do jednog trenutka smo se dobro snašli, protiv ekipe koja je imala skoro pun sastav. Srpski igrači su takođe veoma ozbiljno shvatili meč. Od jednog trenutka, u pitanju su bili neki pogrešni ofanzivni izbori i neki nesporazumi koje smo imali u odbrani. Reprezentacije su timovi za jednokratnu upotrebu i ove godine imamo malo drugačiji sastav u odnosu na prošlu godinu, tako da sve mora da se dešava veoma brzo."

Zbog mečeva kakve su odigrali igrači Grčke Haralambidis pokušao da skine teret sa svog tima. "Dodavati težinu činjenici da ovaj tim treba da dobije medalju zato što tako mora biti, nije istina. Srbija, koja je možda najveća košarkaška sila u istoriji, osvojila je dvije medalje u posljednjih 20 godina. Zamislite koliko moraju biti željni da to postignu", zaključio je.