Šta se ovo dešava pred Eurobasket 2025? Još jedna NBA zvijezda otkazala, ostaće samo Jokić i Dončić

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Poljska ostala bez najboljeg košarkaša usred priprema za Eurobasket 2025.

Džeremi Sohan ne ide na Eurobasket 2025 Izvor: FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PL / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji poljski košarkaš Džeremi Sohan neće nastupiti na Eurobasketu 2025, zvanično je potvrđeno. Iako se činilo da nije ništa ozbiljno, Sohanu je savjetovano da mora da miruje kako ne bi pogoršao situaciju sa člankom pred novu sezonu NBA lige, što će reći da je iz njegovog kluba San Antonija stigao signal da ne igra.

Sohan mora tri nedjelje da odmara i zbog toga bi se vratio zapravo tek kada počne nokaut faza, tako da je otkazao selektoru Poljske na vrijeme, da može da pronađe drugo rješenje.

Jasno je da će ovo biti ozbiljan udarac na Poljsku koja je jedan od domaćina turnira. Moraće tako u Katovicama uz daleko veću muku da izbori nastavak takmičenja u konkurenciji Islanda, Francuske, Slovenije, Belgije i Izraela, što je možda i najizjednačenija grupa na turniru.

Džeremi Sohan je samo još jedan u nizu košarkaša iz NBA lige koji su otkazali pošto su prethodno "otpali" i Moric Vagner, Viktor Vembanjama, Donte Divinčenco i mnogi drugi, pa će na kraju od superstarova izgleda ostati samo Jokić i Dončić.

Ko je Džeremi Sohan?

Džeremi Sohan ima 22 godine i igra na mjestu "četvorke" za Spurse već tri sezone. Rođen je inače u Oklahomi, a njegova majka je Poljakinja koja je u to vrijeme igrala na koledžu i upoznala je Rajana Vilijamsa - koji je takođe bio košarkaš. Poginuo je 2017. godine, a Sohan je odlučio da igra za zemlju svoje majke.

Već tri sezone u NBA ligi ima prilično slične brojke, tako da je lane bilježio 11,4 poena, 6,5 skokova i 2,4 asistencije po meču.

Tagovi

Eurobasket 2025 Poljska

