Srpski košarkaši razbili Nijemce: Petorica momaka zablistala na početku Evropskog prvenstva

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Spektakularna i veoma ubjedljiva pobjeda reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina.

Kadeti Srbije pobijedili Njemačku na Eurobasketu 2025 Izvor: Youtube/FIBA Basketball/printscreen

Košarkaška reprezentcija Srbije sastavljena od igrača do 16 godine upisala je veliku i veoma važnu pobjedu protiv Njemačke (86:60), na startu Evropskog prvenstva. Za pobjedu je presudna bila druga dionica, u kojoj je Srbija potpuno demolirala svog rivala, nakon veoma neizvjesnih prvih deset minuta košarke.

Izabranici selektora Srbije Stevana Mijovića bili su u egalu nakon prve četvrtine (23:23), ali su zato u drugoj (23:6) riješili pitanje pobjednika. Dobro su srpski košarkaši igrali i u trećem periodu (25:15), da bi se tek u četvrtom malo opustili i dozvolili Nijemcima da smanje razliku (15:16) koja je u jednom trenutku iznosila i maksimalnih +31!

Srbiju je predvodio Ognjen Simjanovski sa 15 postignutih poena, a dvocifreni učinak imali su još Nikola Kusturica (13), Marko Veselinović i Petar Bjelica (12), odnosno Luka Janjušević sa 10 poena. U poraženom timu dvocifreni su bili samo Marko Volf sa 12 i Roko Jerkić sa 10 poena.

Na Evropskom prvenstvu koje se igra u Gruziji Srbija se nalazi u veoma teškoj grupi. Naredni protivnik biće joj Španija, koja je u prvoj rundi zabilježila pobjedu, a zatim će se talentovani srpski košarkaši u Tbilisiju odmjeriti sa domaćinom turnira, koji će željeti da skine veliki skalp. Timovi na Evropskom prvenstvu podijeljeni su u četiri grupe sa po četiri tima, a svih 16 ekipa nastavlja takmičenje u nokaut fazi.

