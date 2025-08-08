logo
I Banjaluka ima svog Jokića: Sergej vodio BiH do pobjede protiv Slovačke

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Kadeti BiH upisali prvi trijumf na Evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju.

Sergej Jokić Izvor: FIBA

Kadetska reprezentacija BiH upisala je prvu pobjedu na Evropskom prvenstvu B divizije, koje se održava u Skoplju.

Nakon ubjedljivog poraza od Poljske na otvaranju turnira (58:87), "zmajići" su u drugom meču slavili protiv Slovačke 66:64, a najzapaženiji na susretu bio je Banjalučanin Sergej Jokić.

Mladi košarkaš, koji je rođen 2009. godine, a nastupa za Igokeu, u duelu sa Slovacima postigao je 13 poena, te dodao po četiri skoka, asistencije i ukradene lopte, što je bilo dovoljno da ponese epitet najkorisnijeg igrača na susretu.

U bh. timu istakao se i Muhamed Brstina sa 18 poena i pet skokova, dok je dvocifren učinak imao i Ognjen Stanković, takođe član aleksandrovačkog kluba.

Slovacima nije pomogla ni odlična partija Matusa Ribara, koji je ubacio 25 poena i dodao šest skokova, ali je imao i deset izgubljenih lopti, što mu je onemogućilo da dođe do MVP učinka na meču.

Tim Ahmeta Pašalića naredni meč igraće u subotu od 13.30 protiv Irske. Irci su do sada odigrali samo jedan meč u grupi B, a u njemu su takođe bili bolji od Slovačke 67:58.

Lider grupe B je Poljska sa dvije pobjede, dok isti učinak kao BiH (1-1) ima i Kipar. Slovaci, dakle, imaju dva poraza iz dva meča, dok su na dnu Makedonci, koji su u prvom meču poraženi od Kipra.

Tagovi

zmajići reprezentacija BiH Sergej Jokić Evropsko prvenstvo Eurobasket 2025

