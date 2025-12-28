logo
Cijela dvorana mu skandirala, sada ga niko nije prepoznao: Čovjek koji je donio Partizanu trofej svjedočio debaklu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji trener Partizana Bogdan Karaičić pratio je uživo utakmicu protiv Makabija u Evroligi.

Bogdan Karaičić gledao Partizan Makabi Izvor: MN PRESS

Nekadašnji pomoćnik Željka Obradovića u Partizanu Bogdan Karaičić gledao je sa tribina debakl svog bivšeg kluba protiv Makabija. On je trenutno bez angažmana nakon što je dobio otkaz u Arisu i slobodno vrijeme je iskoristio da prati crno-bijele.

Nije imao mnogo toga da vidi jer je četa Đoana Penjaroje izgledala drastično lošije nego kada je on bio dio stručnog štaba. Malo ko ga je prepoznao među navijačima, pošto nije bio blizu terena već na tribinama.

Grobari mu skandirali

Karaičić je vodio košarkaše Partizana do titule u Superligi Srbije, pošto je trener Željko Obradović bio suspendovan. Njegov entuzijazam i posvećenost klubu pokazali su navijači kada su ga nagradili ovacijama.

"Imponuje i prija, ponavljam, da ne smijem da se stavim u isti koš koji su toliko vodili i rade u Partizanu, ja sam 10 života iza Željka Obradovića, Duleta Vujoševića, Aleksandra Džikića, Vlade Jovanovića, čak i Ace Matovića koji je tu. Svaki kompliment prija, biće 100 pohvala i 100 pokuda u trenerskom životu. Dešava se nešto u ovih pet dana, pokazuje se neki potencijal, ali ne dajem sebi za pravo da poletim i da se izjednačavam", rekao je tada Karaičić.

Dobro odrađen trenerski zadatak u domaćem prvenstvu odmah mu je bio preporuka za prvi samostalni trenerski angažman, pa je stigao poziv iz Arisa. Ipak, nije se tamo dugo zadržao...

KK Partizan Evroliga Bogdan Karaičić Makabi Tel Aviv

