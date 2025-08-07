"Možda je Jokić najbolji, ali Bogdanović je ključ": Lider Češke zna zašto je Bogdan kapiten

Tomaš Satoranski, igrač Barselone, predvodiće reprezentaciju Češke na predstojećem Evropskom prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Iskusni plejmejker Tomaš Satoranski, reprezentativac Češke, ocijenio je predstojećeg rivala na Evropskom prvenstvu. Košarkaš Barselone istakao je da je Nikola Jokić najbolji igrač, ali vjeruje da kapiten u timu "orlova" nosi najveću ulogu. Zbog toga je Satoranski u prvi plan istakao Bogdana Bogdanovića.

Igraće Satoranski protiv reprezentacije Srbije i pripremni meč, ali i onaj mnogo važniji - u grupnoj fazi Evrobasketa. Međutim, u pomoć mu neće priteći Jan Veseli, koji zbog povrede propušta turnir. Bilo kako bilo, važan zadatak je pred njegovim timom, a dobro znaju ko će im biti protivnici i na koga će morati da obrate najviše računa.

"Uvijek je izazov uklopiti tim kad je Jokić tu, jer on igra drugačije u NBA, a ovdje je sistem drugačiji. Za mene je ključni igrač uvijek bio Bogdan Bogdanović. Igrao je sjajno na Olimpijskim igrama i na prethodnim turnirima, i za mene je on glavni lider. Jokić je vjerovatno najbolji igrač na svijetu, ali u reprezentaciji se stvari ponekad postave drugačije. Cijela ekipa igra nesebično, a to mnogo znači kada imate toliko talenta", rekao je Satoranski u razgovoru za Meridijan.

Izvor: Profimedia/Dax Images/Alamy Live News

"Veoma teško. Uvijek moraš nešto da žrtvuješ. Kad Bogdan uđe u ritam od početka, teško ga je zaustaviti. A Jokić zahtijeva udvajanje, što otvara prostor za druge. On je sjajan dodavač, a svi oko njega znaju kako da se kreću bez lopte. Zato i kažem da je Srbija kompletna – ne samo po imenima, već i po razumijevanju igre."

Ko je favorit na EP?

Naravno, mnogi vide "orlove" na najvišem postolju i ma koliko selektor Pešić "spuštao gas" entuzijazam i euforija su veliki. "Kada pogledaš spisak, teško je ne staviti ih među glavne favorite, zajedno sa Francuskom. Igrači koje ima iskustvo – sve to ide u prilog. Nije lako biti favorit, to stvara dodatni pritisak, iako se u Srbiji možda ne osjeća tako."

Vrijeme je... "Ali mislim da je vrijeme da konačno osvoji zlato. Bilo je dosta medalja, ali čini se da se često dešavala da jedna nesrećna utakmica. Na osnovu svega što sam vidio – tim, iskustvo, način na koji pričaju – teško je zamisliti da Srbija nije među glavnim favoritima."

Šta je Satoranski rekao o Avramoviću?

Izvor: MN PRESS

Još jedan važan adut reprezentacije Srbije je i Aleksa Avramović. Čačanin je pažnju privukao na Svjetskom prvenstvu, a onda ponovo na Olimpijskim igrama gdje je bio noćna mora za igrača kojeg čuva. Satoranski, ipak, nije imao tih problema.

"Srećom, kada je igrao za Partizan nije me direktno čuvao, uglavnom je čuvao Laprovitolu. Ima izuzetnu energiju, stalno je uz vas, zna kako da uđe protivniku u glavu. Veliki je plus za Srbiju što ima takvog igrača koji može da poremeti protivnički napad. Imao je odličnu sezonu u CSKA i mislim da uz Micića donosi odličan balans ekipi", rekao je Čeh.